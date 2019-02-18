電信三雄1月獲利出爐 台灣大EPS 0.4元居冠 中華電EPS 0.36元次之

電信三雄 1 月營收及財報，其中台灣大 (3045) 以每股盈餘 (EPS)0.4 元，持續坐穩電信獲利王，中華電(2412)、遠傳(4904) 分別以 0.36 元、0.24 元排名第二及第三。台灣大哥大 1 月份自結合併營收為 105.1 億元，營業利益 15.1 億元，稅後淨利 10.8 億元， EPS 為 0.4 元，達成第一季財測目標的 38%。



台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，1 月份 momo 與有線電視營業利益加總較去年同期成長 12%，整體貢獻度達 24%，較去年同期上升 5 個百分點。



中華電信 1 月自結合併營業收入為 176.3 億元，年減 3.1%，因行動服務營收持續受市場競爭因素下滑及行動銷貨收入減少，抵銷資通訊專案營收、網際網路應用加值營收與 MOD 營收的增加；營業成本及費用為 140.6 億元，年減少 1.7%，主因商品成本減少；營業淨利為 35.7 億元，年減少 8.2%；歸屬於母公司業主之淨利為 28 億元，年減少 8.4%；每股盈餘為 0.36 元。



至 1 月底止，光世代寬頻用戶數為 360.6 萬戶，60Mbps 以上的客戶數 201.0 萬戶，其中，100Mbps 以上客戶達 143.6 萬戶。MOD 客戶數達 202.7 萬戶，行動通信總客戶數達 1058.5 萬戶。



遠傳電信 1 月自合併總營收為 72.86 億元，合併 EBITDA 與稅後淨利分別為 25.5 億元與 7.81 億元，1 月每股盈餘 (EPS) 為 0.24 元。

