救買氣 中國電商平台調降iPhone新品價格

根據陸媒報導，為刺激買氣，中國部分電商平台，再度調降了 iPhone 新品價格。

以蘇寧易購為例，512G 的 iPhone XS Max 售價為人民幣 1 萬 1099 元，較蘋果 (AAPL-US) 官網價格，便宜了人民幣 1700 元。

而 256G 的 iPhone XS Max，蘇寧易購售價為人民幣 9699 元，較蘋果官網便宜了人民幣 1300 元；128G 的 iPhone XR 售價人民幣 5588 元，較蘋果官網便宜了人民幣 1411 元。

事實上，早在今年 1 月 11 日，蘇寧易購便已調降過 iPhone 新品售價，這回再降，似乎意味著，降價是刺激 iPhone 新品買氣的最佳方式。

報導稱，自 1 月 11 日以來，蘇寧易購平台的蘋果產品，銷量大增 83%。

除蘇寧易購外，包括天貓、京東、拚多多等電商平台，也調降了部分 iPhone 產品售價。

自 1 月 13 日調降售價以來，天貓平台上的 iPhone 銷量，攀升了 76%。

對蘋果來說，中國市場的重要性不言可喻；蘋果上季財報顯示，受中國市場需求放緩影響，大中華區銷售額下滑 27%，損失近 50 億美元收入。

iPhone 銷售表現不如預期，蘋果執行長庫克坦言，價格是因素之一，美元匯率在新興市場相對走高，導致蘋果產品價格隨之上揚，影響了消費者的購買意願。