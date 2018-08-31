川普：威脅退出WTO 不後悔任命鮑威爾 考慮下調資本利得稅

本周四，川普在接受彭博採訪時，就近日的一些熱點問題進行了回答，不僅再次抨擊 WTO，又自稱喜歡和尊敬鮑威爾，並且還表示或將下調資本利得稅。

威脅退出 WTO

川普向彭博表示世貿組織（WTO）對美國不公平。他警告稱， 如果 WTO 不盡責,，那麼美國將從中退出。

英國《金融時報》認為川普一直要求 WTO 給予其更好的待遇，因為有人抱怨稱 WTO 侵犯了美國主權，而且美國在爭端解決案件中並不總是占上風，但此次川普明確威脅要退出 WTO，將導致美國與 WTO 的緊張關係升級。

不過這並非川普第一次宣稱要退出 WTO，早在其還只是共和黨提名總統候選人時，就曾威脅過美國可能要退出 WTO，他認為 WTO 就是「災難」。

今年 2 月，川普還表示 WTO 讓美國幾乎沒法做生意，特別是「美國損失了大量資金給墨西哥和加拿大」。

美國網站 Axios 在 6 月也曾報導稱川普已不下 100 次告訴白宮高級官員，他希望美國退出 WTO。但是川普本人予以否認。

隨後，美國商務部長 Wilbur Ross 在接受 CNBC 採訪時表示，對於美國醞釀退出 WTO 一事，現在談論退出 WTO 還為時尚早，但 WTO 確實需要一些改變和更新。

不後悔任命鮑威爾

雖然川普近日屢屢表達對聯準會的不滿，多次在公開場合對其進行抨擊，抱怨聯準會升息，稱其本期望現任聯儲主席鮑威爾能推行寬鬆貨幣政策。

但他向彭博表示並不後悔任命鮑威爾為聯準會主席：「我是把我喜歡和尊敬的一個人放在那裡」，他稱在貿易爭端中還「不適應」聯準會。

截至目前，鮑威爾都尚未對川普批評聯準會作出任何公開回應，但在傑克遜霍爾全球央行年會上，包括達拉斯聯儲主席 Robert Kaplan、堪薩斯城聯儲主席 Esther George、聯準會前副主席 Alan Blinder 在內的聯準會官員紛紛表示，川普最近關於聯準會的言論並不會對他們的任何決定產生影響。

下調資本利得稅

另外，川普還透露，正考慮將資本利得與通膨掛鈎，下調資本利得稅，這相當於對投資者進行減稅。

這一直以來是美國最高經濟顧問 Larry Kudlow 的長期目標，Kudlow 曾表示這項政策會刺激就業機會和經濟增長，因為人們不會因為「虛幻的收入」而被徵稅。

《紐約時報》此前就報導稱，川普政府正在考慮對資本利得稅繳稅基數的計算方式進行調整，以在其中反映通膨對資產價值的影響。鑒於資本利得稅的主要來源就是富人群體，因此這基本上等同於直接給富人減稅，而最終規模可能高達 1000 億美元。

在 7 月於阿根廷舉行的 G20 峰會期間，美國財政姆努欽在一次採訪中也曾提到過這種想法，稱財政部在研究能否利用其監管權限將通膨指標計入資本利得稅的繳稅基數中去。他當時表示：

如果不能通過立法程序完成這件事，我們會對財政部自己的工具進行研究，以判斷能否自行推進。