巨大、美利達E-bikes銷售高成長 歐系外資調高目標價

電動自行車受惠歐洲市場需求成長，包括巨大 (9921-TW)、美利達 (9914-TW) 都在強化包括台灣、歐洲的產能，歐系外資今日最新報告指出，兩大自行車廠電動自行車明、後兩年出貨成長爆發，重申「買進」，並調高目標價分別為巨大 185 元及美利達 170 元。

歐系外資報告指出，中國大陸生產的自行車及電動自行車，分別遭到歐盟課徵反傾銷稅及美國 10-25% 的加徵關稅，巨大及美利達競爭力大增，且兩廠電動自行在 2019 及 2020 年出貨成長趨勢明顯，也因此調高其目標價。

歐系外資推估，巨大去年電動自行車出貨量 38.3 萬台，今年將成長到 49.8 萬台，年增 30%，2020 年進一步成長 62.2 萬台，年增 25%；美利達則推估去年電動自行車出貨量 14.6 萬台，今年將成長到 20.8 萬台，年增 56%，2020 年再成長 24.9 萬台，年增 20%。

巨大電動自行車出貨金額今年將成長 37%，明年成長 29%；美利達估今年電動自行出貨金額成長 51%，2020 年成長 22%。

隨著歐洲電動自行車市場規模成長，巨大已確定投資東歐匈牙利投資 1500 萬歐元 (新台幣 5.3 億元) 設立新廠，美利達並將德國子公司增資 306 萬歐元（新台幣 1.08 億元），逐步擴增電動自行車組裝廠，以因應歐洲市場需求。