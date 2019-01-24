微星首度進軍台北國際電玩展 顯卡、系統、電競椅新品齊發

台北國際電玩展開幕，電競大廠微星 (2377) 火力全開，首日邀請合作職業戰隊閃電狼進場造勢，並推出顯卡與系統新品，更首發電競椅，熱炒電競商機。微星指出，本屆台北國際電玩展為微星首度參展，公司至為重視，週五 (25 日) 開幕現場就邀請長期贊助的職業電競隊伍「閃電狼」於中午現身站台，與粉絲親密互動，加上多位知名實況主指名使用，對微星電玩展的銷售將大大加分，也有助於首季業績動能的展現。



在新產品方面，因輝達 RTX 20 系列顯卡陸續問世，微星現場將進行 MSI GeForce RTX 2080 TiLIGHTNING Z 顯卡首賣，限量 20 組，並全新推出 3 款客製化套裝電競主機優惠等。



據了解，微星閃電系列顯卡以其極限性能，一直深獲玩家青睞。其 2080 Ti LIGHTNING Z 顯卡，採用碳纖維材質背板，增強顯卡支撐避免彎曲。在散熱結構的特殊設計也有助於玩家對戰時的穩定表現，相較市面上 RTX 2080 Ti 系列顯卡，提供 10-15% 效能提升的表現。