〈每日外資外匯觀點〉「恐怖數據」撼動美元 反彈之路大受阻礙

有「恐怖數據」之稱的美國零售銷售數據令人失望，美元指數周四失守 97 整數關卡，市場今天關注外媒報導美國總統將宣布進入緊急狀態、中美貿易談判的進展及晚間公布的美國經數據。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

道明證券北美外匯策略負責人 Mark McCormick 表示，美國 12 月零售銷售數據低於預期，使得市場對美國經濟優於全球經濟的觀點弱化，使得美元先前受惠 CPI 數據上漲的走勢大受衝擊。

BMO Capital Markets 基本金屬和貴金屬衍生品交易主管 Tai Wong 表示，零售銷售數據意外低於預期，讓市場跌破眼鏡，預期將強化美國聯準會暫停升息的決定，並顯示收緊貨幣政策已失去急迫性。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 認為，在不甚理想的美國零售數據公布後，目前看來，本周結束前，美元似乎仍將面臨一些壓力，至少兌歐元、瑞郎和日圓將走軟。

在歐元方面，花旗 (Citi) 的研究報告指出，西班牙可能進行四年來第三次大選，時間將落在 4 月 28 日，儘管大選結果可能對市場有利，但短線的不確定性，使得歐元短線下跌的壓力加大。

歐元兌美元日 K 線圖。(來源：新泿財經)

法國興業銀行研究團隊表示，G10 貨幣中，看漲挪威克朗和加幣；看空歐元、美元及英鎊。此外，雖然日圓空頭近期獲利頗豐，但市場風險情緒開始好轉，對空頭並非好消息，建議停止做空歐元兌日圓，並可嘗試做空歐元兌澳幣。