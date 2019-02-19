紐約匯市—中美貿易進展 樂觀情緒激勵歐元、風險資產

週一 (18 日) 交易，因中美貿易談判取得突破的期待心理激勵投資者，歐元上漲突破 1.13 美元關卡，澳元等風險較高資產也相應走強。

自去年 11 月以來，歐元一直困在一個交易範圍內，因歐元區經濟日漸疲弱，抵消了 Fed 今年可能不再升息帶來的動力。

但在上週五下跌至 3 個月低點後，歐元開始回升，風險資產的需求重現，係因中美均稱貿易談判取得重要進展，市場期盼兩邊貿易糾紛解套。

RBC Capital Markets 貨幣分析師 Adam Cole 表示，「普遍來說，交易前竟仍相當正面。」他認為這種風險情緒會持續下去，有鑑於美國經濟成長相當不錯，且 Fed 正要擱置升息計畫。

但他建議，趁 Fed 暫停升息時應該入場美元兌日圓匯率，因為會有更多日本投資者選擇不為買進美元計價的資產做對沖，因為經過去年美國升息後，已經有不錯的收益率。

Cole 預期，2019 年底前，美元兌日圓會自目前 110.55 日圓的水準上升至 120 日圓。

歐元兌美元上升 0.2% 至 1.1317 美元。

ICE 美元指數下降 0.2% 至 96.755，美國市場週一因假休市，所以交易清淡。

儘管歐元週一上漲，交易者仍認為未來幾個月歐元將走疲。他們預期 ECB 會維持寬鬆政策，因目前歐元區成長緩慢、通膨溫和且政局未朗。

德國商銀分析師表示，歐元對美歐貿易爭端任何火花仍相當脆弱。「如果衝突升級，那麼就沒什麼歐元正面消息可說了，有鑑於歐元區經濟處於脆弱狀態，最輕微的經濟破壞也將毫無疑問的重創歐元。

被視為風險情緒風向球的澳元上升 0.2% 至 0.7150 美元。

英鎊上漲 0.2% 至 1.2918 美元，自上週觸及的一個月低點上升，交易者靜待下一輪脫歐事務發展。