〈每日外資外匯觀點〉BK：川普終於給了市場一個買進美元的好理由

周三公布的美國通膨數據強於預期，美元指數再受激勵，重回 97 之上；今天市場關注美國零售銷售數據公布及中美經貿談判後續。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，周四將公布 PPI、零售銷售和初請失業金人數，儘管投資人預期支出成長將放緩，但薪資上漲和假日購物活動穩健意味著相關數據可能優於預期，美元兌日元將有望進一步上攻至 111 之上。

Lien 並指出，美國總統川普在中美貿易問題的語氣見到軟化，並可望簽署一項邊界協議，結束部分政府部門再度關門的危機，終於給了投資人一個買進美元的好理由。

美國銀行 (BofA) 預期即將公布的美國 12 月整體零售銷售將較上月下跌 0.1%，假若數據表現果真疲軟，市場對於美國聯準會升息預期可能減弱，美元將有再度下跌的風險。

外匯網站 FX Charts 分析師 Jim Langlands 認為，美元指數周三收復前一日的失土，後市似乎有望繼續上漲；歐元兌美元若跌破 1.1215、澳幣兌美元若跌破 0.7050，預期歐元、澳幣將雙雙加速下跌。

高盛 (Goldman Sachs) 從技術面來看，歐元兌美元仍有望反彈至 1.15 附近，除非明確跌破 1.1234，否則不建議投資人在目前的價位做空歐元兌美元。