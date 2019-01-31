台灣大WALI 攜手全家等11連鎖通路推限時優惠 盼月交易金額成長80%

搶攻春節商機，台灣大哥大 (3045)WALI 智慧錢包，繼去年聖誕跨年期間推出美食獨享優惠活動，創下 6 萬人次參與紀錄後，決定在春節連續假期趁勝追擊，全力拼會員服務，攜手與全家、肯德基、金色三麥等 11 家連鎖通路合作推出限時優惠，積極打造會員生態經濟圈。 台灣大哥大新創服務副總詹兆源表示，擁有超過百萬用戶的 WALI 智慧錢包，今年結合不同金融與民生消費等通路合作夥伴，共同經營台灣大會員生態系，打造用戶專屬會員生態圈，目標月交易金額成長 80%，會員活躍用戶數也可成長 100% 以上，將全力提供會員多樣化服務。



由於今年春節假期多達九天，台灣大 WALI 攜手與全家、萊爾富、肯德基、必勝客、金色三麥、小蒙牛、吉豚屋、HOLA、美華泰、鞋全家福、昂路名鞋等 11 家連鎖通路合作，從除夕到開工前，民眾只要手持 WALI，天天都能享限時優惠，包括金色三麥 350cc 啤酒免費兌換券、肯德基幸福獨享餐 100 元優惠券，以及鞋全家福 100 元折價券等。



台灣大 WALI 智慧錢包除了成功推行通路優惠活動，富邦台灣大哥大手機悠遊聯名卡自去年 11 月權益改版後，提供電信帳單 6% 現金回饋，短短三個月，綁定用戶的總交易筆數與交易金額皆成長超過 5 倍。

