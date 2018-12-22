淘帝春夏訂貨會業績出爐 代理商搶貨 明年上半年業績看增2成

中國前 10 大童裝品牌商淘帝 - KY 今 (22) 日透露，2019 年春夏訂貨會業績成果已出爐，較去年同期成長上看 20%；同時，目前電商今年營收占比已近 10%，隨著電商版圖布局趨於完整，明年將超過 10%，2020 年持續上看 15-20%，作為另一大強勁成長動能，淘帝樂觀看待，明年業績動能無虞。

淘帝指出，2019 春夏訂購會銷售狀況相當熱絡，各地代理商積極採購，可預期明年上半年業績至少可增長超過 10%，有望上看 20%。

另一方面，淘帝在持續布建電商通路有成下，11 月 10 日至 12 日雙十一購物節期間總銷售額逼近億元，短短 3 天營業額甚至超越去年全年的電商銷售額，淘帝說明，由於線上有電商限定款式，加上快時尚童裝推陳出新，受到年輕父母的歡迎，樂觀看待明年電商的挹注將持續成長，占營收比重超過 10% 可期，並已設定 2020 年上看 20% 的目標。

淘帝目前正實施庫藏股中，預計至 1 月 11 日共買回自家股票 1100 張，買回價格區間為 64.5 元至 143 元，近來股價相對有壓，可觀察到，主要是外資年底前出貨變現。

不過，隨著淘帝業績持續暢旺，且具有高現金殖利率的題材，再加上實施庫藏股對股價有撐，法人認為，伺機反彈可期。

淘帝前 11 月合併營收 60.97 億元，年增 14.34%，已突破去年全年 59 億元的營收規模，也是自上市以來連年創高。