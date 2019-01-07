淘帝-KY獲頒中國十大童裝品牌 助攻品牌代理加盟意願

淘帝 - KY(2929) 於 2018 年 12 月底再度獲得中國童裝網頒發的「2018 年十大童裝品牌」評選，有助於帶動 TOPBI 品牌代理加盟意願。淘帝總經理周志鴻指出，近年來積極強化快時尚設計風格童裝服飾產品，並且在整體通路上持續穩健成長超過一千六百餘家，帶動全年整體營收表現自 2011 年起已連續七年改寫新高，其中，童裝產品品質、集團充沛資源整合，以及 TOPBI 品牌銷售成績，是再度獲得中國童裝網單位頒發十大童裝品牌肯定的主要關鍵。「2018 年十大童裝品牌」係由中國童裝網、華童鞋網、華嬰服飾網三大嬰童鞋服行業平臺通過 2018 年度訪問資料，針對品牌的受訪情況、消費者青睞度、認同度以及品牌自身的資料等多方面進行綜合分析，最終評選得出，屬中國童裝品牌專業招商平臺。



此外，根據淘帝 - KY 最新公告資料顯示，淘帝 - KY 董監事與經營團隊透過投資公司持股將近 2 萬張，持股比率超過 23%，且公司為維護市場信心及留任優秀人於 2018 年 11 月 9 日宣布實施庫藏股。



周志鴻表示，考量淘帝 - KY 銷售成長表現受惠於中國鼓勵生育政策激勵下不斷成長，公司經營團隊對於未來整體營運深具信心，短期雖然受到全球股市影響致使股價波動較大，但中長期來看整體營運仍可望受惠中國鼓勵生育政策、以及 TOPBI 品牌競爭力的持續提升效益下維持成長趨勢。



周志鴻並指出，淘帝 - KY 近年來積極強化嬰幼童服飾產品線研發設計，並且同步跨入電商平臺布局，整體效益已順利反映在營收表現上，2018 年前 11 月營收 60.97 億元，年增率達 14.34%，且電商營收占比亦提升至 4.2%，預計隨著今年加強電商與實體廣告投放的挹注效果下，有機會帶動電商營收占比進一步提升，成為驅動淘帝 - KY 整體營運成長的新動能。