非洲豬瘟致大陸11月CPI低於預期 分析師：應警惕通縮風險

中國國家統計局昨 (9 日) 公布，11 月 CPI 年增 2.2%，略低於預估中值 2.4%；11 月 PPI 年增 2.7%，符合預期，但漲幅創逾兩年新低。分析師認為，CPI 受豬瘟影響偏低，而有鑑於國內外需求疲弱的現狀，對通縮的憂慮再起。

CPI 低於預期的部分原因，在於非洲豬瘟加速擴散，令許多疫區豬農加速銷售，增加短期生豬供應，造成豬價加速回落。

國家統計局城市司高級統計師繩國慶表示，從細項看，食品價格上漲 2.5%，影響 CPI 上升約 0.49 個百分點；食品當中大部分產品價格上升，但豬肉價格則下降 1.1%，降幅連續第 6 個月收窄。

長江證券首席宏觀研究員趙偉認為，豬肉可能是影響未來一段時期 CPI 走勢的重要因素，由於 10 月以來非洲豬瘟加速擴散，已有 21 個省市出現豬瘟，導致疫情地區短期生豬供應增加，豬價加速回落。考慮到豬肉往後供給的變動，豬價或對 CPI 形成持續拉動，2019 年的 CPI 可能呈現「倒 V」型走勢。

數據顯示，中國 11 月 CPI 月減 0.3%，PPI 月減 0.2%。11 月 CPI 中的食品價格年增 2.5%，非食品價格年增 2.1%。

海通證券宏分析師姜超認為，當前應警惕通縮風險。近兩個月國際油價持續下跌，相比 10 月高點跌幅超過 30%，而 11 月以來，鋼價和煤價也出現明顯回落，一方面是冬季限產力度減弱，另一方面是國內需求疲軟。在國內經濟持續走弱的情況下，2019 年 PPI 年增情況恐將落入通縮區間。

國信證券宏觀固收分析師董德志、李智慧等人表示，食品與非食品環比均低於季節性，CPI 與去年相較明顯回落，預計 12 月 CPI 將繼續小幅回落，而 PPI 或開始低於 CPI 的年增水準。

招商證券指出，由於大宗商品價格下行和去年底基數高的影響，PPI 下行趨勢還會持續。PPI 下降一方面拉低通膨壓力，另一方面反映投資下行仍然明顯。