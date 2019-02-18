農曆年前提早拉貨 劍麟元月營收成長逾一成

劍麟 (2228) 公佈 1 月合併營收為 3.89 億元，由於客戶於農曆年前提早拉貨，使單月營收較上月及去年同期分別成長 12.32% 及 4.65%。公司表示，營收成長除得益於主要客戶在農曆年前提早拉貨外，亦受惠集團近年來積極拓展汽車事業部業務接單範圍及市場版圖，擴大旗下被動式安全關鍵零組件產品之市占率表現，效益逐步展開。劍麟指出，旗下主要汽車客戶對於預縮式安全帶精密導管的需求表現明顯突出，主要係隨著汽車產業朝向自動駕駛、電動車等研發技術進程下，行車安全即是不可忽視的重要環節，而由於預縮式安全帶會在汽車撞擊發生一瞬間，會自動將乘客緊緊地綁在座椅上，且在撞擊發生後立刻適度地放鬆，避免安全氣囊爆破對乘客頭部帶來衝擊、以及過緊的安全帶束力對胸部造成乘客傷害，可達有效保護乘客之安全，因此成為各主要車廠及汽車安全零件大廠的研發重心。



展望第一季，劍麟表示，雖第一季受到農曆春節工作天數較少影響，但受惠近年來消費者對於安全及有效的行車需求不斷提高，加上各國政府之道路安全法規日益趨嚴，帶動平均每車安全配件滲透率提升與配備規格升級的趨勢明確，將有助於公司旗下三大被動式安全關鍵零組件產品保持出貨暢旺態勢。



此外，劍麟與主要客戶不僅建立既有訂單穩固的供應需求關係，擴大公司於單一客戶的產品滲透率，有機會為整體營運帶來正面的挹注。