台股盤前—美股周五大漲+美中談判氛圍樂觀 有利台股多頭表態上攻

受到美股走弱影響，亞股上周五 (15 日) 同步走跌，台股則是相對抗跌，終場下跌 24.23 點、以 10064.78 點作收，成交值 1125.51 億元。法人認為，美股周五大漲，加上美中談判氛圍偏樂觀，可望激勵台股開盤表現，目前指數上方面臨 10200 點短壓區，從短中期均線來看，有利多頭表現，但短線漲多可能使大盤稍作休息，留意外資動向是否可延續台股動能。

美中貿易談判可望達成協議，激勵美國股市周五大漲，道瓊工業指數和那斯達克指數連續 8 周收紅，標普 500 站上 200 日平均線，那斯達克再掀新一波多頭行情，可望帶動亞股今日開盤表現。

據陸媒報導，中國大陸副總理劉鶴明 (19) 日將再次率團往美國華府，展開第 7 輪談判。而美國總統川普也在上周五表示，雙方談判非常順利，若進展順利，可能延長貿易戰休兵期限，也預期未來某個時間點將與中國國家主席習近平會面。

晶圓代工龍頭台積電上周五公布 1 月營收後，晚間公告由於光阻液事件影響，下調第 1 季財測，營收估值下調至 70 至 71 億美元，季減約 25-26%，雙率也同步下修，晚間台積電美股掛牌 ADR 早盤開低走高，股價未受下修財測消息影響，終場小漲 0.08%，收在 38.09 美元，較台股交易股價溢價率約 3.5%。

此外，台積電董事會將於明日討論股利、股利發放次數及員工分紅，繼去年每股配息 8 元後，今年股息可望再提高，外資圈估將達 8.5 至 9.5 元間，平均值約 9 元，股利發放也可能將 1 年發放 1 次，改為分 4 季發放，若台積電董事會拍板敲定分 4 季發放，將是台灣首家分次發股利的公司。

摩根士丹利、野村、摩根大通等三大外資出具報告，看好台股買盤將轉進低基期股，摩根士丹利認為鴻海集團旗下樺漢、日本 TDK 及夏普最具補漲潛力，且受 5G 題材帶動，野村及摩根大通點名鴻家軍中的臻鼎，有望啟動行情。

南亞為擴大高值化佈局，將積極投入百億資金提升產能，首要加碼啟動應用於被動元件的離型膜第 5、第 6 套產線的樹林廠投資，近日董事會可望討論通過，預計 2020 年 6 月完工，屆時離型膜總年產規模將從目前擴充 1.7 倍，展現加速升級的企圖。

分析師指出，從上周五台指期夜盤來看，收漲至 10101 點，領先台股站上 10100 點大關，且外資期貨布局已連 2 天拉高多單，未平倉部位由 5.2 萬口快速拉高到 5.7 萬口，顯示買盤預期指數將再度挑戰高點，加上美中貿易談判氛圍偏正向，有望帶動多頭行情上攻至 10100 點至 10200 點。

分析師認為，目前台股上方面臨 10200 點短壓區，盤面部分中小型股強勢，顯示買氣逐漸回籠，從短中期均線來看，有利多頭表現，不過，短線漲多可能使大盤稍作休息，留意外資動向是否可延續台股動能。