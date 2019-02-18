台股盤中－美股走高、台積電助攻 大漲百點 收復半年線

受惠於美股大漲，亞股全面走高，帶動台股今 (18) 日開高走高，盤中由台積電、鴻海與台塑化等大型權值股領軍，加權指數盤中一度上漲百點，攻克半年線，來到波段高點，成交量估計約 1150 億元。

美中談判露出正面曙光，美股道瓊指數週五狂漲逾 400 點，主要亞股包括日、韓、陸、港股今日全面走高，激勵台股今日開高走高，盤中一度大漲百點、攻抵 10165 點波段新高，成功收復半年線，其中重量級權值股台積電盤中上漲 1.54%，股價來到 230 元，重新站回 5 日線，成為帶動台股漲勢的主力要角。

以目前盤勢來看，台股盤中在台積電、鴻海大型權值股貢獻下，帶動台股今日震盪走高，另外，PCB 與被動元件等族群也是今日盤面亮點，激勵大盤維持漲勢。

台積電因光阻液事件影響，上週五同步下修今年財測與雙率，預估對全年每股純益影響約 0.08 元，無懼財測下修壓力，台積電今日股價不跌反漲，今日盤漲幅逾 1.5%，股價暫收 230 元，重新站穩 5 日線。

鴻海在大股東郭台銘加碼敲進 3000 張挹注下，推升鴻海股價早盤衝高，盤中上漲 1.85%，股價暫收 71.6 元。

PCB 族群中包括瀚宇博、定穎、台虹、燿華、志超盤中漲幅皆超過 2%；被動元件族群中包括佳邦、信昌電盤中分別上漲 6%、5% 以上；華容、大毅與蜜望實也有 4% 以上的漲幅。