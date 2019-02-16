紐約匯市—美政府免去二次停擺 中美貿易談判正面進展 美元力道流失

週五 (15 日) 交易，美國川普總統簽署支出法案，並宣布國家邊際安全進入緊急狀態，免去美政府再度部分停擺，美元尾盤力道流失。

儘管數據好壞摻半，美元多數交易時間處於正面領域，但隨後因週一總統日放假而失去動力。

ICE 美元指數週五走勢

ICE 美元指數下降 0.1% 至 96.885，本週該指數漲幅約 0.3%，根據 FactSet，為連續第 2 週收升。

週五經濟數據

進口價格萎縮 0.5%，同時帝國製造業指數自 3.9 上升至 8.8。1 月份工業生產和產能均不及預期。然而，2 月份消費者信心指數上升至 95.5，超過共識預期和初值。

中美貿易談判

中美雙方週五結束北京談判後，下週預計繼續在華府進行貿易談判。週五白宮表示，雙方談判有所進展，而中國官媒則報導雙方達成「重要進展」。

主要貨幣匯率

日圓兌美元持平在 110.42。

歐元兌美元匯率幾乎持平在 1.1299 美元。

英鎊兌美元自週四尾盤的 1.2802 美元上升至 1.2890 美元。

歐洲消息

歐洲央行官員 Benoît Coeuré 表示，央行可能進行另一項有目標的長期再融資操作 (TLTRO)，推漲歐洲銀行股。他也提到，歐元區通膨較低。歐元區與其成員國低迷的經濟數據，使得 ECB 今年展開升息的希望渺茫。

歐洲政治消息，少數派政府的西班牙總理 Pedro Sanchez 因無法獲得國會批准預算案，將於 4 月下旬召開選舉。

美元疲弱而使得英鎊匯率上升。稍早，英國 1 月零售銷售數據顯示強勁力道，年率和月率成長都超過預期。