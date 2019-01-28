根據申請理賠經驗　平安過年留意4項健康管理

連續 9 天春節假期將至，中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽根據過去申請理賠的經驗，特別提醒要注意 4 個健康管理，即注意出行安全、飲食控制均衡、如常規律運動，及老年人做好禦寒措施，民眾就能健康放心迎新年。

台灣人壽依過往春節期間保戶申請理賠經驗，常因享用過多美食導致腸胃炎，或因天氣變化大引起流感併發等其他病症，或因拜拜、放鞭炮等因素造成燒傷、燙傷等各類外傷，擾亂了美好的新春假期。

春節期間也出現不少民眾為避免犯忌，避開新年看病吃藥的習俗，而忍耐身體不適，導致病情加重必須住院治療，若保戶遇到必須住院或急診診療時情況發生，記得申請診斷證書及保留醫療單據作為理賠申請之用，以啟動各類醫療險保單的實質照顧。

台灣人壽表示，春節期間民眾有理賠申請需求，可使用全年無休的「龍 e 賠一拍就匯理賠」線上服務系統，至保戶天地龍 e 賠專區，依系統操作步驟隨時上傳資料申請理賠，再將正本寄回台灣人壽總公司，即能享有假期後優先審核給付的服務。

台灣人壽也提醒，民眾出遊前要記得投保旅遊平安險，可保障旅程意外受傷就診給付，而海外突發疾病醫療健康險部分，則能提供國外旅途中生病就醫時的醫療給付，保戶僅須準備就診時的診斷證明書、醫療收據及出入境證明等資料，回國後提出理賠申請即可。

台灣人壽強調，春節期間保戶服務不中斷，資訊安全監控也全面啟動連續假日資訊 SOP 作業，確保保戶線上服務正常運作，保戶於春節假期間，有任何需要保險服務的地方，皆可致電免費服務專線 0800-099-850 進行諮詢協助。

若在國外遇到重大緊急事故時，亦可直接撥打 24 小時海外救援服務專線 886-2-23716088（付費電話），救援中心將提供專人諮詢服務，讓身處異鄉的保戶可迅速獲得妥適的醫療安排或急難救助服務，為新春旅程提供安心的後盾。

