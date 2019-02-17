〈鉅亨看世界〉日本四月的「搬家難民」

對台灣人而言，櫻花盛開的日本四月，那如詩如畫的粉紅浪漫景象，肯定都不陌生。但是對於日本的社會新鮮人，以及剛入大學就讀的年輕學子們來說，在那個季節可一點都開心不起來，甚至於像是落入地獄般的痛苦…

日本公司的新年度，或是學校的新學年，普遍都是從每年的四月份展開。也因此在步入四月前後，一場「大遷徙」也會在日本展開。許多年輕學子們提起行囊，遠離故鄉到大學就讀；社會新鮮人們也抱著又驚又喜的心情，進入了新的職場。在千辛萬苦考上學校，獲得公司聘用後，等待著他們的應該是光明的未來，不過殘酷的現實是，許多人成為了日本人口中的「搬家難民」。

進入新職場的日本社會新鮮人 (圖：AFP)

所謂的「搬家難民」，是指找不到搬家公司有家搬不成，或是面對那個時期高漲的搬家費用，而被迫將搬家日期向後延的人。尤其是日本近年來企業的內定率提高，應屆畢業生的就業率攀升，以及搬家業及物流業人手嚴重不足，因而造就了「搬家難民」一詞。

也許有人會問，為什麼不提早搬家，將時間錯開呢？

主要問題出在許多學校放榜的時間很晚，加上許多人到了年度底，也就是每年的 3 月底才會搬離，也造成空房子在那個時期才會被大量的釋放出來，除了造成一屋難尋的問題，也讓搬家業者疲於奔命。

雪上加霜的是，物流業者與搬家業者的人力嚴重不足，在心有餘而力不足的情況下，搬家業者也是無能為力。加上日本近年來在亞馬遜等網購的風行下，包裹件數暴增，許多兼營搬家業務的物流業者，沒有多餘的人力來應付搬家業務，也產生了以價制量的情形。

所以日本的四月，對許多的日本人來說，真的是一個忙碌的月份。下次有機會到日本賞櫻的同時，不彷留意在當地街頭，是不是到處都有搬家公司的卡車穿梭其中吧！