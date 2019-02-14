貿易戰最大輸家是美國人 美工商團體：11月關稅支出大增27億美元

美國工商團體發布統計資料，稱總統川普挑起貿易戰，使其經營成本攀升，去年 11 月的關稅支出，增加約 27 億美元；該團體並直言，「貿易戰的最大輸家是美國人」。

該團體以「關稅傷害核心區」(Tariffs Hurt Heartland) 為號召，聯合「美國人為自由貿易請命」(Americans for Free Trade)、「農民為自由貿易請命」(Farmers for Free Trade) 等多個工商團體，持續對川普政府，表達反對貿易戰的立場。

受先前聯邦政府部分關閉影響，該團體的統計資料，僅能更新至去年 11 月。

除關稅支出大增 27 億美元外，去年 11 月，受報復性關稅影響的出口產品，年減約 37%，金額達 41 億美元。

該團體發言人、前共和黨議員 Charles Boustany 表示，由關稅數據可看出，貿易戰的最大輸家是美國人，而非他國競爭者。

Boustany 指出，美國企業受到關稅增加、出口下滑的雙重打擊，農民、製造業者，失去了他們在海外市場的商機。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 與貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，都將與會。

川普週三指出，美中貿易談判「進展順利」；梅努欽亦稱，目前為止，一切順利。

據悉，川普正在考慮，將貿易戰休兵期延長 60 天。