習近平稱美中貿易談判取得「重要階段性進展」 下週於華府續談

根據《彭博社》報導，新一輪美中貿易談判今 (15) 日結束，中國國家主席習近平表示，本次磋商取得「重要階段性進展」，雙方下週將於華府繼續談判。

習近平週五於談判結束後，會見賴海哲 (Robert Lighthizer) 與梅努欽 (Steven Mnuchin) 等美方談判代表。

習近平指出，去年 12 月以來，中美兩國經貿團隊，展開密集磋商，「對於雙方經貿分歧和摩擦問題，我們願意採取合作的方式加以解決，推動達成雙方都能接受的協定。」

習近平稱，本次磋商，「雙方團隊取得了重要階段性進展，下週，雙方還將在華盛頓見面，希望你們再接再厲，推動達成互利雙贏的協定。」

今日稍早，梅努欽於推特發文，稱與中國國務院副總理劉鶴的會談「富有成效」。

《彭博社》引述《美聯社》報導，指賴海哲認為，這次磋商，在重要且困難的問題上，取得了進展，「接下來還有不少工作要做，但我們都抱持希望。」

白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 日前接受媒體採訪時指出，本次談判氣氛良好，他對結果抱持審慎樂觀態度。

美國總統川普週三表示，美中貿易談判「進展順利」；據悉，他正在考慮，將貿易戰休兵期延長 60 天。

不過，亦有參與談判的美方官員透露，在關鍵議題上，雙方距離達成共識，仍很遙遠，談判狀況「猶如拔牙」。

據報導，雙方在關鍵議題上，並未取得明顯進展，兩國代表希望，至少能簽訂諒解備忘錄，為「川習會」鋪路。

諒解備忘錄內容，可能涉及多項議題；例如，中國承諾購買更多美國產品與服務、中國加速金融與製造業領域的市場開放，並強化對美國智慧財產權的保護。