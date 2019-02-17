〈觀察〉景氣趨緩企業下修資本支出 銀行搶有限案源恐再陷殺價競爭惡夢

全球景氣變數多，連帶影響台灣經濟成長動能，不僅主計總處下修今年經濟成長預測，企業也紛紛下調資本支出，就連銀行主管也坦言，對於今年景氣看法態度審慎，今年企金放款成長力道恐不如往年來的強勁，這恐讓滿手資金卻苦無去化管道的銀行，持續陷入殺價競爭的惡夢。

主計總處日前下修今 (2019) 年的經濟成長率為 2.27%，較上次預測下調 0.14 個百分點，財政部官員也坦言，去年基期低、今年有景氣與貿易戰等因素干擾，預估上半年出口恐怕呈現衰退態勢。

國際貨幣基金組織 (IMF) 也下修今年經濟成長至 3.5%，國內外機構對於景氣看法保守，讓銀行態度也跟著謹慎，以企金業務為主的公股行庫紛紛坦言，對於今年景氣態度確實較為審慎，預估企金放款成長頂多 3 到 5% 的成長，將獲利動能轉向寄望消金、海外市場與財務操作。

經濟成長動能趨緩，意味企業可能降低資本支出，而這對倚賴企金放款支撐獲利的公股行庫無疑為一大警訊，不少銀行主管坦言，景氣差代表未來企金放款案源可能減少，屆時銀行為了爭搶聯貸案，免不了祭出殺價搶客的老方法，原本就很低的放款利率恐怕將進一步下殺。

銀行主管說，台灣民眾原本就偏愛保守的儲蓄理財方式，過去景氣差、股市下修，導致基金商品業績慘澹，如今又有美中貿易戰、景氣趨緩的不確定因素，恐讓民眾更深信現金為王，傾向以存款保守方式理財，對於銀行來說，為了消化爛頭寸，通常會採取兩種做法，一是積極搶攻企金案源，二是，將錢引導到保險、基金等消金商品賺手續費，三是多做房貸業務。

但銀行主管表示，我國銀行家數多，業務同質性高，通常是一家做其他同業先後跟進，為了搶有限的客源，最後免不了走上殺價老路，尤其在今年景氣趨緩的環境下，今年銀行收益、獲利來源成長力道恐相當有限，成為今年金融業獲利隱憂。