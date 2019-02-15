台郡拓5G天線積極 歐系外資升評至「買進」目標價97元

軟板廠台郡科技 (6269-TW) 在去年雖受蘋果砍單影響營收，但第 4 季的獲利能力超越外資預期，在 14 日法說會後，外資對其調高目標價的報告出爐，其中歐系外資最積極，調升評等由先前的「持有」至「買進」。

同時，看好台郡開拓 5G 天線產品及新材料的動作積極，此一歐系外資報告也認為此一產品的對於挹注台郡營收的成長性很高，將台郡的目標價由原來的 81 元調高到 97 元。

台郡去年營收 267.7 億元，保持連續 5 年營收成長，毛利率 19.1%，年減 2.8 個百分點，稅後純益 26.45 億元，較 2017 年衰退 13.48%，每股純益 8.55 元，而去年第 4 季台郡營收 83.83 億元，毛利率 23.7%，稅後純益 12.56 億元，季增 26.04%，年減 8.7%，單季每股純益 4.03 元。其中，包括美系、日系及歐系外資都認為台郡的第 4 季毛利率 23.7% 大幅超越預期。

今天早晨，日系外資將台郡的目標價由 85 元調高為 90 元，評等維持「中立」；而美系外資則認為 5G 發展方向為時尚早，評等維持「中立」，目標價由 74 元調高為 84 元。

台郡昨日法說會提出預估，2019 年台郡全年度營運較去年有個位數百分點的成長。2019 年第 1 季生產產值規劃將較去年同期下滑 10% 到持平之間。

歐系外資預估，台郡 2019-2020 年的營收及獲利仍將成長，預估每股純益 2019 年為 8.86 元，2020 年則可望達到 10.12 元。