台郡海外籌資擬發行1.2億美元ECB 今申報生效

軟板廠台郡 (6269-TW) 董事會通過達 80 億元資本支出案，金額為今年資本支出 4 倍，公司重新送件，擬發行 1.2 億美元 (約新台幣 37 億元) 海外可轉換公司債 (ECB) 籌資，今 (22) 日申報生效。

台郡此大型海外籌資案，由凱基證券主辦。台郡規劃 1 月下旬將召開法人說明會，董事長鄭明智將親自與會。

台郡規劃投資超過 100 億元，在台灣設立集團新世代行動通訊 5G 智慧通訊事業營運中心，此次發行 ECB 籌資案，募集資金在支應投資案進行，部分募集所得資金，將用於海外購料。

台郡為全球主要手機光學鏡頭、側邊按鍵、觸控回饋等一線軟板供應商，今年積極開拓智慧裝置與網通新應用，客戶包括美商蘋果公司。

台郡發行的 ECB 海外資金募集案，原規劃在今年第 2 季進行，但因證券市場變化太大，董事會考量保障股東權益，在 5 月 4 日決議暫時取消，在公司資金需求下，台郡又重啟此市場籌資案，並在今日申報生效。

台郡今年第 3 季稅後純益 9.97 億元，季增 5.82 倍，年減 6.8%，每股純益 3.22 元，前 3 季稅後純益 13.88 億元，年減 17.4%，每股純益為 4.5 元。而台郡前 11 月營收為 248.04 億元，年增率 11.27%。