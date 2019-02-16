美股盤後 – 美股樂翻！美中貿易協議有望達成 道瓊狂漲逾400點

週五 (15 日) 由於對美國和中國即將達成貿易協議的樂觀情緒鼓舞下，道瓊指數以跳漲逾 400 點的強勁表現，實現連續第八週走揚。

週五 (15 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 443.86 點，或 1.74%，收 25883.25 點。

S&P 500 指數上漲 29.87 點，或 1.09 %，收 2775.60 點。

那斯達克指數上漲 45.46 點，或 0.61%，收 7472.41 點。

費城半導體指數上漲 7.07 點，或 0.53%，收 1351.18 點。

華爾街再次出現強勁的週漲幅，道瓊本周收盤上漲 3.1%、S&P 500 指數上漲 2.5%、那斯達克指數上漲 2.4%，三大指數收盤創去年 11 月初以來的最亮眼表現。S&P 500 指數中，11 個板塊全面上揚，電信服務、能源與資訊科技領漲。

尖牙股 (FAANG) 方面，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.22%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.61 %；臉書 (FB-US) 下跌 0.88%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.91%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.85%。

Nvidia Q4 週四 (14 日) 盤後公布第四季財報盈餘優於預期。 (圖：AFP)

Nvidia 2020 年會計年度財測優於預期，帶動晶片股大漲。Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.82%；美光 (MU-US) 上漲 1.84 %；；AMD (AMD-US) 上漲 2.38%；Intel (INTC-US) 上漲 1.67%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.80%。

銀行股領漲大盤，高盛 (GS-US) 上漲 3.15%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 3.06%；美國銀行 (BAC-US) 上漲 2.54%；富國銀行 (WFC-US) 上漲 1.44%。

台股 ADR 方面僅友達 ADR (AUO-US) 下跌 (1.39%)。台積電 ADR (TSM-US) 小漲 0.08%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.26%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.79%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.76%。

台積電週五稱受到光阻液事件衝擊下修第一季財測，營收估值由原先的 73 至 74 億美元，下調至 70 至 71 億美元，季減約 25-26%，毛利率也下調至 41-43%。

企業財報方面，美中貿易戰爭不僅影響了市場情緒，也影響了企業財報。全球農用機械領導廠商 Deere & Company (DE-US) 最新財報罕見出現虧損，主因是原材料成本上升及對關稅貿易政策的擔憂，該公司週五股價下跌 2%。

華爾街分析

川普週五表示，美中貿易談判進展非常順利，並強調美國比以往任何時候都更接近與中國達成真正的貿易協議。

如果不能在 3 月 1 日前達成貿易協定，美國可能會對中國徵收更多關稅。然而，川普卻拋出橄欖枝表示：「如果能達成協議，他很榮幸將取消中國進口商品的關稅。」

Icon Funds 總裁 Craig Callahan 表示：「道瓊飆高近 450 點，實現連續第 8 週上漲。市場剛剛開始恢復理性，只是從去年秋季的非理性拋售中反彈。」

Craig Callahan 提到：「由於對中國經濟硬著陸的擔憂、中國經濟放緩可能波及全球的擔憂，以及聯準會緊縮貨幣政策的擔憂，造成去年年底股市拋售潮。我們認為這 (目前漲幅) 只是那些擔憂消退的體現，市場再次變得理性，美中貿易談判正是助力之一。」

KKM Financial 董事總經理 Daniel Deming 表示：「如果美中有一個解決方案，形同許多市場參與者期待市場出現一波大反彈，這就是為什麼我們持續看到資金進入股市。」