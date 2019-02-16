美股盤中─中美貿易協定希望大增 道瓊大漲逾360點

中美貿易協定希望大增，美國股市週五中場上漲，道瓊一度大漲逾 360 點。本週，美國股市亦可望強勁收高。

台北時間 00:46

道瓊工業平均指數上漲 319.71 點或 1.26% 至 25759.10。

Nasdaq 指數上漲 18.50 點或 0.24% 至 7445.46。

S&P 500 指數上漲 19.91 點或 0.73% 至 2765.64。

原油價格上漲，支撑了能源股走高。紐約原油上漲 1.8% 至每桶 55.42 美元。

道瓊與 Nasdaq 均可望連續第八週週線上漲。S&P 500 則可望在八週以來，第七週上漲。

分析師說，去年秋季非理性賣壓後，美國股市反彈，又恢復了理性。去年底，因擔憂中國經濟硬著陸，並波及全球，還憂心聯準會 (Fed) 可能升息，股市因而下跌。

以美國財政部長梅努欽及貿易代表萊特海澤為首的美國代表團本週在北京進行貿易協商。協商結束後，中國國家主席習近平說，中美兩國貿易談判下週將在華盛頓繼續進行。

中美兩國有意在 3 月初截止期限之前，達成貿易協議。屆時，若未能達成協議，美國對中國商品進一步提高關稅將生效。但川普總統正考慮將截止期限延後 60 天，讓協商人員有更多時間達成協議。

分析師說，許多投資人樂觀期待貿易協議，因而將資金持續投入股市。

週四，美國公布 12 月零售銷售下降 1.2%，創 2009 年 9 月以來最大單月降幅，道瓊與 Nasdaq 因而下跌。

今日，美國公布 1 月工業生產下降 0.6%，分析師預估為上升 0.3%。2 月消費者信心指數則高於預期。