美中貿易放晴+原油減產奏效 布蘭特飆至今年最高

受益於石油輸出國組織 (opec) 減產及沙烏地阿拉伯本週減產幅度高於預期，美中貿易談判的樂觀情緒激勵，多頭投資者信心大振，週五 (15 日) 布蘭特原油期貨價格攀升至每桶 65 美元以上，創下今年最高水準。

台北時間週五下午 10 點多許，布蘭特原油價格一度飆高至每桶 65.84 美元，接近三個月高點，本週將上漲近 5.5%。美國 WTI 原油期貨上漲約 1.7%，暫報每桶 55.61 美元，刷新 8 個交易日高點。

週五布蘭特原油價格一度飆高至每桶 65.84 美元。(圖：investing)

石油輸出國組織和俄羅斯等盟國上月聯手開始自願減產，目的就是在收緊市場，而沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al-Falih 週二 (12 日) 表示，3 月的日產量將低於 1000 萬桶，比其同意的目標低 50 多萬桶，更讓投資者喜出外望。

沙烏地阿拉伯及最大的海上油田薩法尼亞 (Safaniyah) 部分關閉也提振油價。薩法尼亞是沙國最大的海上油田，日產量超過 100 萬桶。

美國對委內瑞拉進行石油制裁有可能使今年的市場供應量減少約 33 萬桶。利比亞再次出現動亂，該國的原油生產也受到影響。

Vanda Insights 分析師 Vandana Hari 稱，市場可能正重新與基本面聯繫起來，特別是近月 OPEC 自願減產外的多個主要原油供應瓶頸。

美銀美林在一份報告中提到：「預計 2019 年第四季 OPEC 日產量將較去年同期減少 250 萬桶。」

然而，全球供應前景仍未明朗，美國油產量正在上升，而利比亞東部武裝組織本周奪取的主要油田可能很快會恢復生產。但美國對委內瑞拉和伊朗制裁仍將有助於收緊全球供應。

展望未來，委內瑞拉和伊朗的前景仍偏向下行，全球經濟成長放緩也令人擔憂，目前歐洲、亞洲和美國大量出現經濟放緩的跡象，這可能導致燃料需求增長放緩。

近期麥肯錫《2019 全球能源展望參考報告》顯示，全球的原油需求將自明 (2020) 年顯著放緩，全球原油需求在 2020 年至 2030 年間將放緩至 0.7%，並在 2030 年至 2040 年轉向每年 0.2% 負成長。