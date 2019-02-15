川普一旦宣布緊急狀態 築牆預算如何張羅？

如果川普總統宣布緊急狀態，以建築美墨邊界圍牆，他總得有錢支付這筆費用。然而要從其他帳戶張羅 57 億美元的築牆費用，難免會遭遇政治阻力。

根據白宮官員與國會議員指出，政府早已鎖定一些帳戶，做為築牆費用，包括災難基金，反毒預算及軍營預算。

政府可能調用國會去年通過的 130 億美元災難援助預算的一部份，該預算原是要援助波多黎各及包括加州與德州等受到颶風，水災與其他災難侵襲的各州。

但德州議員反對白宮動用哈維颶風基金，參議員 John Cornyn 週四說，白宮已保證該基金不會用於築牆。

「我們認為這將是一種錯誤。我相信川普不會染指災難基金，」Cornyn 說。

較可能的方案是，動用用於改善基地及設備的軍事建築帳戶。

國會官員說，該帳戶擁有 210 億美元，包括 2019 會計年度的約 100 億美元基金，及前四年剩餘款 110 億美元。這些官員係以匿名發表談話，因為他們無權公開談論該基金內容。

ABC News 週四報導則指出，除了國會撥付的 13.75 億美元外，川普將自沒收毒品基金調用 6 億美元，自五角大廈的禁毒計畫調用 25 億美元，另自陸軍工兵部隊調用 35 億美元。

至於動用軍事建築帳戶的資金，也可能遭遇反彈。該基金通常係用於改善營房，道路，醫院與其他設施。

官員說，川普總統可以動用軍事建築帳戶資金，但是那些計畫資金將被取消，需由國防部決定。官員並說，根據法律，該資金必需用於支持軍隊的項目，關鍵問題在於川普能否證實該資金係用於軍事用途。