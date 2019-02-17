陶冬：歐洲再提寬鬆 政壇愈現分化

瑞士信貸私人銀行大中華區副董事長陶冬，於個人部落格撰文表示，歐洲央行 (ECB) 的「升息視窗」已經關閉，政策進入全面觀望期，ECB 在出手上，應該會更小心，口頭干預的機會更大，繼美國、中國、英國央行之後，ECB 也可能「鷹變鴿」。

以下為部落格全文：

上周發生了許多事情，但是都不如一場貿易談判那麼對照鮮明，這場談判所披露出的公開訊息十分有限，不過既讓港股大跌，又讓美股暴漲，不同時間、不同媒體的不同消息為市場帶來大悲大喜，恰恰反映出市場情緒的敏感與脆弱。

受到貿易消息的影響，美股走出了二月份的最佳單日漲幅。美債則對美國零售的罕見暴挫影響反應不大，債市走軟。歐洲央行首次公開承認，內部曾經考慮過再次啟動長期流動性機制，歐元應聲下貶，歐洲國債也受到影響。

英國國會在一場無關痛癢的表決中再次羞辱了特蕾莎梅，令她與歐盟之間的談判蒙上更大的陰影，英鎊匯率不振。石油供應繼續成為市場焦點，布倫特原油向上攀升。

上周最大的意外來自歐洲央行的政策變化，其執行董事 Benoît Coeuré 在一場公開發言中稱，歐洲通貨膨脹比想像的更小，增長動力下滑得比想像的更快，他坦言在貨幣委員會的會議上曾經討論過重啟 TLTRO 計畫。

Coeuré 在 ECB 素以敢言、坦率著稱，不少貨幣政策是他透風出來的，本次選擇在紐約爆出消息，很可能是計畫之內的「漏口」。歐洲經濟在過去數個月增長急速下滑，不僅義大利墮入衰退，德國、法國也困難重重。

之前市場認為德國 GDP 減速是因為汽車排放標準改變所引起的一時現象，現在看來這是需求與出口雙重壓力下的週期性回落。黃背心運動後，法國經濟出現較大的下滑恐怕也難避免。ECB 已經退出資產購買計畫，剛剛宣佈會啟動升息程式，經濟的逆流就悄然襲來。

筆者相信歐洲央行的升息視窗已經關閉，政策進入全面觀望期。不過今年有歐洲大選、德國大選和歐洲央行行長換屆，ECB 在出手上應該會更小心，口頭干預的機會更大。哪怕如此，繼美國、中國、英國央行之後，又一大央行鷹變鴿了。

終於在國會發表了國情咨文之後，川普上周幹出兩件大事，第一件是宣佈國家緊急狀態，為其在美墨邊境修牆鋪平了道路；第二件是正式開始了他的競選連任活動。川普的支持率只有 40%，是過去所有總統上任第四年最低的，不過他很有信心連任，因為民主黨拿不出像樣的對手來競爭。

在迄今宣佈參加民主黨總統初選的候選人中，除了一位元外全部在觀點上屬於激進的左派。選民正在唾棄溫和中間派民主黨人 (例如希拉蕊)，激進勢力是去年期中選舉的贏家。

無獨有偶，川普為代表的共和黨，也在趨向激進，去年選舉中溫和右派的共和黨勢力同樣遭到唾棄。主導美國政壇的中間偏左和中間偏右輪流執政的局面，呈現分崩離析狀況，新崛起的極左與極右勢力之間更難溝通，甚至共存。

這種情況在歐洲更加明顯，中間偏左與偏右的傳統主流政治被憤怒的選民洗刷出政治舞臺，極端勢力成為主導力量 (如義大利)，或者極端思潮下溫和政黨無法管制 (如法國)。這種政治勢力的此消彼長，將對全球政治與經濟帶來巨大的影響。

本周市場聚焦於兩份會議記錄，一、美國聯準會對取消前瞻性指引和管理資產負債表的討論，其背後是退出 QE 的速度；二、歐洲央行看待增長風險和重啟 TLTRO 的意願。中美兩國的談判，也牽扯著市場的心。

本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。