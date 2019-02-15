5家金控1月獲利逆勢年成長 國泰金奪獲利王 富邦金每股小輸0.1元緊咬

15 家上市櫃金控今 (2019) 年 1 月獲利出爐，壽險三雄金控與去年同期相比，因為少了遞延所得稅的進補，在基期墊高之下，今年 1 月獲利年衰退幅度都超過 50-70%，但若與去年慘烈的 12 月相比，壽險三雄都已恢復動能，由虧轉盈，其中，國泰金 1 月的絕對獲利、每股稅後純益 (EPS) 都居冠奪下獲利王，不過，富邦金 EPS 只小輸 0.1 元、以 0.36 元緊追在後，且新契約及總保費都創新高，金控獲利王之戰今年還有得拚。

由於 1 月台股走揚，國泰金、富邦金、乃至有壽險的中信金都居獲利前三名，勝過銀行金控。然而值得一提的是，在大多數金控與去年同期相比一片衰退中，卻有 5 家金控逆勢成長，分別為：兆豐、玉山、永豐、台新、華南，全是銀行金控，顯示銀行金控仍不看淡。

國壽少了稅收進補 國泰金年減 67.7%、但比上月轉盈

國泰金 (2882-TW) 自結 1 月稅前盈餘 53.2 億元，稅後純益為 47 億元，年減 67.7%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.37 元。其中，國壽去年 1 月因為遞延所得稅利益入帳，讓國壽當月大賺 112 億元，但今年少了這項進補，使得國泰金、國壽獲利呈現年衰退，不過，若與去年 12 月國泰金大虧 41 億元相比，國泰金可說是已回神。

回歸本業，國泰金旗下兩大獲利引擎 1 月都表現穩健，國壽 1 月稅前盈餘 23.9 億元，稅後純益 22.3 億元，國泰金表示，1 月投資績效平穩，外匯避險操作得宜，業務面持續價值導向策略，保單銷售以傳統型分期繳及投資型保單為主，1 月 FYP 金額為 207 億元，FYPE 金額為 88 億元。而國泰世華銀行本月也維持高活存比，存放及手收業務表現平穩，資產品質亦維持良好，該行 1 月稅後純益 22.2 億元。

富邦金 EPS 緊追在後 FYP、總保費收入皆創新高

富邦金 (2881-TW) 自結 1 月稅後純益 36.91 億元，每股純益 (EPS) 為 0.36 元，小輸國泰金，年減 51.7%，但也比上月轉盈，表現大躍進。富邦人壽也少了稅收進補，今年 1 月稅後純益為 1052 萬元，主因初年度保費大幅成長導致當月較高的承保相關費用，投資績效則表現平穩。

富邦人壽新契約及總保費收入皆創新高，1 月初年度保費收入 (FYP) 成長強勁達 363 億元，較上月成長 119%，居市場之冠；續年度保費亦較上月成長 49 億元，達 387 億元。1 月總保費收入為 751 億元，較上月成長 49%。

而台北富邦銀行 2019 年 1 月稅後淨利 28.16 億元，較去年同期成長 28%。主要受惠於金融市場操作與手續費收入帶動收益成長，北富銀資產品質維持穩健，2019 年 1 月底逾放比率為 0.18%，備抵呆帳覆蓋率為 766%。

因台壽保墊高基期 中信金今年 1 月獲利年衰 36.9%

中信金 (2891-TW) 自結 1 月稅前盈餘為 48.16 億元，稅後純益為 40.84 億元，年減 36.9%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.21 元。其中，子公司台灣人壽去年認列近 10 億元遞延所得稅，導致基期較高，光是台灣人壽 1 月稅後純益就年減 46.2%，成為拖累金控母公司獲利衰退的主因。

不過，中信金強調，銀行及保險兩大核心業務 1 月皆有良好表現，銀行業務方面，臺、外幣存放款持續成長，淨利差擴大，財富管理及信用卡業務維持穩健；保險業務銷售動能良好，同時受惠全球股市行情回溫，投資獲利回穩，整體金控獲利表現穩定。

玉山金 (2884-TW) 自結 1 月稅後純益 20.66 億元，獲利創單月歷史新高，較去年同期成長 7.8%，EPS 為 0.19 元，主要子公司玉山銀行以跨境及科技為策略發展主軸，帶動整體業務持續成長，在利息收入及手續費收入都有很好的表現。

新光金 1 月獲利年減 79% 但比去年 Q4 回溫

新光金 (2888-TW) 自結 1 月稅後純益 21.51 億元、年減 79.13%，其中，核心子公司新光人壽稅後純益 15.29 億元、年減 84.1%；新光銀行稅後純益 4.37 億元、年減 6.2%。

新光金去年 1 月主要是大舉實現國內外股債資本利得，所以才繳出單月獲利突破百億元的佳績，也因此墊高了基期，使得新光金今年 1 月獲利年減 79%，但是若與去年 9 月起月月虧損相比，新光金 1 月稅後純益 21.51 億元明顯已大舉回溫。

主要是新光人壽 1 月在股市、債市、匯市的表現都不錯，尤其是人民幣部分賺到錢，讓新壽 1 月底外匯準備金餘額增至 65.6 億元，且 1 月底股東權益更比去年 12 月底增加逾 80 億元。

新光金表示，除了新壽回溫，新光銀去年獲得金控母公司增資 30 億元，今年預期會賺錢，加上元富證今年 1 月稅後純益 2.07 億元，已成新光金第三獲利引擎，預期今年新光金會比去年好。

台新證券、台新銀雙雙成長加持 台新金 1 月獲利年增 28%

永豐金 (2890-TW) 自結 1 月單月稅後純益為 18.01 億元，年增 16.87%，每股稅後純益為 0.16 元。其中主要子公司永豐銀行 1 月稅後純益 15.10 億元，永豐金證券 1 月稅後純益 1.97 億元。

台新金 (2887-TW) 自結 1 月稅後純益 18.52 億元，較去年同期增加 4.08 億元，年成長 28%，每股純益 (EPS) 為 0.16 元。

台新銀行 1 月稅後純益 15.63 億元，當月由於核心業務獲利動能持續穩健，整體損益當月較去年同期成長 28%；資產品質維持穩健，截至 1 月底逾放比率為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 857.44%。台新證券 1 月稅後盈餘 0.37 億元，較前月成長 131%，主要是 1 月大盤指數回升，致營業證券評價利益提列金額增加。

華南金控 (2880-TW) 自結 1 月合併稅前淨利為 18.86 億元、合併稅後純益為 15.7 億元，比起去年同月大幅增加 60%，每股稅後純益為 0.14 元，每股淨值為 15.38 元。

開發金 1 月獲利比起去年 12 月轉盈 惟年減 23%

開發金 (2883-TW) 表示，因國際金融情勢回穩有利金融資產投資收益，自結 1 月稅後純益 13.56 億元，每股盈餘 0.09 元，雖然比起去年 12 月的小虧已見回升，但是，因為去年 1 月在美股創新高及台幣升值帶動資本市場交易動能佳，墊高了去年 1 月的基期，使得今年 1 月獲利年減幅度達 23%。

不過若看各子公司本業大多回歸軌道，子公司凱基銀行上月獲利主要來自淨利息及手續費收入，加上整體資本市場走穩亦有利於金融投資操作，1 月稅後純益 3.73 億元。證券業務部分，因台股 1 月整體走勢上揚，有助於投資收益表現，凱基證券 1 月稅後純益 6.69 億元。

中華開發資本 1 月營運主要受惠自有投資部位評價增長，稅後純益 3.43 億元。中國人壽也由虧轉盈，1 月稅後純益 7.76 億元。

開發金控發言人張立人表示，1 月份法人買超帶動及資本市場走揚，台股收盤指數上漲逾 200 點，有利於金融資產投資收益表現。開發金控將持續強化風險控管，並致力於跨部門合作，強化產品開發及銷售能力，深化客戶往來關係及競爭優勢，以提升長期穩定的獲利能力。

整體來說，去年 1 月因為資本市場大好、台幣升值，加上不少金控有稅收利益，在基期墊高之下，使多數金控出現年衰退，但是，若與去年第四季相比，因為今年 1 月台股走揚，各金控本業都已回歸水準，不過展望 2 月，因為有農曆春節、及 228 連假，工作天數少，預期 2 月金控獲利數字不會太美。

