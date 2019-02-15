〈進出口統計〉凱基：估今年台灣出口成長0%、甚至負成長 央行最快Q4降息

週五 (15 日) 台灣主計總處公布 1 月份進出口貿易年增率，其中 1 月出口年增率下降 0.3%，連續 3 個月呈現負增長；而對主要出口國家年增率，中國大陸與香港及東協出口繼續呈現下跌態勢，年增率分別續滑 7.5% 與 15.3%。
週五 (15 日) 凱基投顧總經分析師劉建志表示，由於 2018 年上半的高基期影響，再加上去年 Q4 提前拉貨的效應，估計台灣 2019 年 Q1 出口預估將落入衰退；而展望 Q2 台灣出口表現，估計在全球景氣壓力逐漸顯現之下，Q2 出口也難逃負成長。
凱基投顧分析師劉建志在接受彭博專訪時，特別針對 2019 年經濟景氣作出以下「五大看點」預估：
- 預估 2019 下半年全球景氣將進一步放緩，不過由於去年下半年基期較低，有機會回溫，但不是基本面上的回升。
- 預估 2019 年台灣全年出口增長率接近 0% 或甚至負成長，下行風險高。
- 內需部分，由於股市、股市未見顯著復甦，再加上過去 2、3 年因調薪幅度增高而帶動消費，但是今年台灣因景氣下行，估計企業也難以大幅加薪，這些因素都不利於內需。
- 預估台灣央行將在 2019 年 Q4 或 2020 年 Q1 進行降息。
- 考量到 2020 年台灣將碰上「大選年」，故 2019 下半年執政黨政府可能思考推出新的財政刺激計劃。