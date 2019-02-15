〈進出口統計〉凱基：估今年台灣出口成長0%、甚至負成長 央行最快Q4降息

週五 (15 日) 台灣主計總處公布 1 月份進出口貿易年增率，其中 1 月出口年增率下降 0.3%，連續 3 個月呈現負增長；而對主要出口國家年增率，中國大陸與香港及東協出口繼續呈現下跌態勢，年增率分別續滑 7.5% 與 15.3%。

台灣 2019 年一月進出口貿易年增率 圖片來源：行政院主計總處

台灣 2019 年一月對主要國家 (地區) 出口年增率 圖片來源：行政院主計總處

週五 (15 日) 凱基投顧總經分析師劉建志表示，由於 2018 年上半的高基期影響，再加上去年 Q4 提前拉貨的效應，估計台灣 2019 年 Q1 出口預估將落入衰退；而展望 Q2 台灣出口表現，估計在全球景氣壓力逐漸顯現之下，Q2 出口也難逃負成長。

凱基投顧分析師劉建志在接受彭博專訪時，特別針對 2019 年經濟景氣作出以下「五大看點」預估：