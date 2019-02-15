〈進出口統計〉元月出口年減0.3% 財政部：景氣趨緩Q1出口終止連10季正成長

財政部今 (15) 日公布 1 月進出口初步統計，元月出口值 273 億美元，為歷年同期次高，月減 4.6%，較去年同期減少 0.3%，連續 3 個月負成長。財政部統計處處長蔡美娜表示，美中貿易戰與中國經濟成長趨緩，今年第 1 季將呈負成長，終止連 10 季正成長。

財政部先前預期，考量貿易戰、春節長假等因素，1 月出口成長率的年增率可能介於負 2.5% 到 0.5% 之間，從今天公布結果年減 0.3% 與預期相去不遠，預估 2 月因適逢春節長假工作天數驟減，出口將持續衰退，預期衰退幅度可能介於 1% 到 3.5%。

蔡美娜表示，1 月因步入外銷淡季，加上經濟成長趨緩、國際原物料價格回落，導致出口年減 0.3%，但進口則受惠於出口衍生需求與半導體設備挹注，單月規模達 263.9 億美元，為歷年單月第 3 高。

觀察主要出口貨品表現，主要以資通視聽、雲端伺服器等電腦零件表現強勁，其中資通與視聽設備出口值 32.9 億美元，較去年同期增加 21.4%；機械與電子零組件則受惠於渦輪噴射引擎與積體電路需求增加，年增幅分別為 2.6%、0.8%。

蔡美娜解釋，資通與伺服器雲端設備主要是受到美中貿易戰影響，促使部分廠商將生產基地遷移回台，光是這部分比重就高達 35%，進而帶動出口明顯增加，成為支撐出口的主要動力。

展望今年，蔡美娜說，根據主計總處的經濟成長預測，今年上半年恐怕都不太好，可能要到下半年開始才會慢慢好轉，今年雖有車用電子、5G、物聯網與人工智慧等挹注，但美中貿易戰局勢尚未明朗，加上國際原物料價格疲軟，以及高階智慧型手機飽和，第 1 季出口恐呈現負成長。