友通KIOSK、自動化、車載專案斬獲大 元月業績撐竿跳 刷新歷史紀錄

IPC 廠友通 (2397) 公告元月業績，單月合併營收以 5.66 億元，較上月跳增 43.38%，較去年同期成長亦達 40%，一舉刷新歷史紀錄，表現超乎預期。據悉，友通的好業績主要是受到去年以來佈局收割的 KIOSK、自動化、車載與娛樂等專案業績發酵，部分訂單排程集中在元月份所致，此將推升首季營收有機會力拼年、季雙增。



近兩年自助服務風潮興起，KIOSK 在各零售、醫療、交通等各垂直市場應用大增，友通也取得以歐洲市場為主的餐飲連鎖業者的 KIOSK 專案，因單價與毛利率均高，對營收獲利推升具助力。另車載電腦也有歐洲長單入袋，去年起開始貢獻，今年挹注有機會持續放大。



此外，在自動化業務方面，包括歐洲、中國大陸與台灣市場均有斬獲，與相關系統整合商 (SI) 配合供貨，同時在佳世達 (2352) 與歐洲 ABB 合作後，成為集團機器手臂控制盒供應商。



據悉，因這些新專案多從去年開始出貨，在與客戶的配合逐漸步上軌道之下，加上物聯網 (IoT) 的趨勢在 5G 商轉之下起飛，訂單數量有機會持續放大，成為今年營運成長的生力軍。