DRAM測試龍頭愛德萬測試 買下Astronics系統級測試業務

日本半導體測試設備大廠愛德萬測試 (6857-JP)，於美國時間 14 日發表，該公司已與美國 Astronics (ATRO-US) 達成協議，愛德萬最高將花費 1 億 3500 萬美元 (約 149 億日圓) 買下 Astronics 的半導體相關測試部門。愛德萬將透過這次併購，強化該公司在相關測試業務上的陣容。未來可擴大在系統級產品的測試領域版圖。

愛德萬測試在半導體處理器及 DRAM 的測試設備事業方面，位居全球龍頭地位。近年來，將這類半導體元件整合在系統中的產品測試需求愈來愈大，也讓愛德萬在原有設備下難以跟上市場需求。隨著這類系統型半導體產品的性能提升，在測試手續上也愈趨複雜。

Astronics 的商用半導體系統級測試事業部，可對近乎半導體最終成品的系統型產品進行測試。愛德萬在取得該事業部後，可進行測試的半導體產品，範圍將從單件半導體一路擴大到系統級的產品。透過愛德萬測試在全球的銷售及服務網，該事業部的規模也可望進一步擴大。

Astronics (圖：翻攝自 Astronics 官網)

愛德萬測試在 2018 年 11 月時，原本最多打算以 240 億日圓買下該部門。但是因為半導體市場在近期惡化，而重新評估併購條件。也由於雙方簽有盈利結算 (Earnout) 協議，所以在併購金額上具有彈性。

愛德萬測試的總裁兼執行長吉田芳明在過去曾經表示，「這宗併購案，可讓愛德萬在面對客戶的需求上，提供更好、更迅速的回應。相信測試系統可以透過愛德萬的全球資源，讓客戶受益。期望透過這次併購，在研發新的解決方案上能有顯著成果，為客戶、員工，及股東們帶來更高的附加價值」。

愛德萬測試 (6857-JP) 今 (15) 日在東京股市表現，下跌 0.48% 股價 2689 日圓。