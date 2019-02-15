摩根資產管理：市場現在只希望美中貿易問題在3月1日後不會惡化

摩根資產管理公司 (J.P. Morgan Asset Management) 全球市場策略師 Hannah Anderson 週五 (15 日) 表示，市場已經降低了它們對美中貿易期待達成協議的標準。

幾個月來，全球兩大經濟體間的貿易緊張局勢一直讓市場提心吊膽。美國財政部長 Steven Mnuchin 和美國貿易代表 Robert Lighthizer 率領的美國代表團本週在北京與中國國務院副總理劉鶴及其團隊談判，預計將於週五 (15 日) 結束。

Anderson 表示，雖然市場可能希望這些談判能夠解決正在進行的貿易戰，但如果華盛頓只是選擇延後對中國加徵額外關稅的最後期限，投資人目前還是能感到滿意。

在發布 2009 年以來最糟的零售銷售報告後，亞洲股市週五走低，前一交易日美股下跌，但市場仍普遍對於美中貿易談判持樂觀態度，標準普爾 500 指數本週仍上漲超過 1%。

本週稍早，《彭博》引述消息人士的話報導，美國總統川普正在考慮在更高關稅生效之前將貿易談判的最後期限延長 60 天。《南華早報》也引述消息人士報導，中國國家主席習近平將於週五 (14 日) 會見美國代表團。

根據白宮的說法，川普在 2019 年初的最後底線是，如果雙方能在 90 天內就「強制技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、網路入侵和網路盜竊、服務和農業」達成一項決議，就不會按計劃提高關稅。

但最新消息顯示，本週在北京正在進行的談判表明，長達數年的分歧將需要數月才能解決。

執法也是中國的一個主要問題，中國尚未履行近 20 年前加入世界貿易組織 (WTO) 時所做出的許多承諾。

Anderson 表示，「即使美國傾向讓政策制訂者有更多時間去達成協議，但談判代表團似乎堅持認為，如果沒有一個確保中國兌現承諾的機制，中國採購更多美國商品和保護美國知識產權的說法完全沒有意義。」「可以理解的是，由於過於嚴格的時間表，中國向來抗拒這種要求。」

她說，「但這並不是說協議是不可能的，但是美國政府一直在爭取的大型讓步還有很長的路要走。與其要談成一個能夠解決所有抱怨的協議，今年比較可能談成的是大型貿易關係下特定領域的小型協議。」她補充道，「市場只能繼續忍受貿易對市場的影響力。」