〈王品又有品牌收攤〉ita、舒果年虧近3000萬元 關店後明年獲利面正向可期

王品連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (14) 日宣布，將關掉「舒果」和「ita 義塔」兩個品牌，預計第 4 季將一口氣認列全數關店成本，初估低於 2000 萬元，影響 EPS 約 0.2 元，王品強調，每年舒果和 ita 合計虧掉 2500-3000 萬元，因此，儘管短期營收數字會微幅下滑，但明年獲利可望因此更朝正面發展。

王品說明，ita 和舒果兩大品牌年營收近億元，但年虧損合計最高達 3000 萬元，隨著今年以來台灣開出青花驕、12mini、禾樂和享鴨 4 個新品牌受到市場高度歡迎，從集團戰略高度來看，必須隨時調整品牌組合和經營規模。

另一方面，因應明年兩岸市場各將開出新品牌 1-3 個，以及既有店展店計畫，王品已規劃預計明年共將釋出 1500 個職缺。

展望後市，王品指出，石二鍋明年將採取雙動能並行，除了既有的石二鍋穩健成長，副品牌 12MINI 走平價百元火鍋市場有成，將持續插旗商業區，並提供外送外帶服務。

而在中國，因應日本料理受到高度歡迎，除了既有的品牌花隱將價格帶設在人民幣 230 元、舞漁設在人民幣 150-180 元之外，已再開出一新品牌北海一鮮，價格帶落在人民幣 200 元。

北海一鮮是將部分花隱的據點調整，並將菜單改成單點，以符合周邊客群的需求，王品也強調，在同業態的菜系下透過價格的區分來創造不同品牌，成功度反而較開全新品牌更高。