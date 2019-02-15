〈財報〉Nvidia Q4營收獲利打敗預期 盤後漲逾8%

晶片廠 Nvidia (NVDA-US) 週四盤後大漲超過 8%，因該公司公布 2019 財年第四季 (1 月 27 日止) 盈餘優於預期。
財報關鍵數據
然而，FactSet 調查的 28 位分析師，平均預期 Nvidia 調整後每股盈餘 62 美分。
今年迄今，Nvidia 股價上漲 15%，但過去一年該股跌幅達 36%。
該公司執行長黃仁勳表示，「本來一直很棒的一年卻有個很糟糕的結束。」加密貨幣潮過後，通路庫存過量，且近期終端市場狀況惡化，兩者推動了這令人失望的一季。
該公司先前就披露了庫存過剩的狀況，1 月 28 日時，Nvidia 發布修正後的第四財季財測，指出電玩和數據中心營收低於公司預期。
部門狀況
- 電玩部門—營收年減 45% 至 9.54 億美元，不及 Refinitiv 共識預期的 12.1 億美元。
- 數據中心部門—營收年增 12% 至 6.79 億美元，仍不及 Refinitiv 共識預期的 8.39 億美元。
- 專業可視化部門—營收年增 15% 至 2.93 億美元，不及預期的 3.14 億美元。
- 汽車部門—營收年增 23% 至 1.63 億美元，不及預期的 1.81 億美元。
- OEM 和智慧財產權部門—營收年減 36% 至 1.16 億美元，不及預期的 1.24 億美元。
Nvidia 在第四財季發布了為 PC 電玩打造的 GeForce RTX 2060 顯卡。
2020 財年 Q1 財測
針對 2020 全財年營收，Nvidia 預期將較 2019 財年「持平至略低」(2019 財年營收為 117.2 億美元)，分析師則估計 112 億美元。
Refinitiv 共識預期 2020 財年營收將年減 7%。
分析師看法
Raymond James 分析師表示，供應鏈情緒變得更加負面。其 1 月 28 日的報告指出，「由於庫存嚴重過剩，自然衝擊到電玩部門營收，而銷售放緩的情形又影響到庫存去化，尤其是在中國市場。」
Argus 研究機構分析師 Jim Kelleher 形容 Nvidia 的現況是「接近完美的風暴」，因為庫存增加、發布了昂貴的產品、在加密貨幣相關庫存中一次性的附加賽。Kelleher 仍給予「買進」評價。