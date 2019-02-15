〈財報〉Nvidia Q4營收獲利打敗預期 盤後漲逾8%

晶片廠 Nvidia (NVDA-US) 週四盤後大漲超過 8%，因該公司公布 2019 財年第四季 (1 月 27 日止) 盈餘優於預期。

財報關鍵數據

盈餘：每股 80 美分 (不含特殊項目) vs. 75 美分 (Refinitiv 共識預期)

營收：年減 24% 至 22.1 億美元 vs. 22 億美元 (Refinitiv 共識預期)

然而，FactSet 調查的 28 位分析師，平均預期 Nvidia 調整後每股盈餘 62 美分。

今年迄今，Nvidia 股價上漲 15%，但過去一年該股跌幅達 36%。

該公司執行長黃仁勳表示，「本來一直很棒的一年卻有個很糟糕的結束。」加密貨幣潮過後，通路庫存過量，且近期終端市場狀況惡化，兩者推動了這令人失望的一季。

該公司先前就披露了庫存過剩的狀況，1 月 28 日時，Nvidia 發布修正後的第四財季財測，指出電玩和數據中心營收低於公司預期。

部門狀況

電玩部門—營收年減 45% 至 9.54 億美元，不及 Refinitiv 共識預期的 12.1 億美元。

數據中心部門—營收年增 12% 至 6.79 億美元，仍不及 Refinitiv 共識預期的 8.39 億美元。

專業可視化部門—營收年增 15% 至 2.93 億美元，不及預期的 3.14 億美元。

汽車部門—營收年增 23% 至 1.63 億美元，不及預期的 1.81 億美元。

OEM 和智慧財產權部門—營收年減 36% 至 1.16 億美元，不及預期的 1.24 億美元。

Nvidia 在第四財季發布了為 PC 電玩打造的 GeForce RTX 2060 顯卡。

2020 財年 Q1 財測

營收：21.6 億美元至 22.4 億美元區間

Refinitiv 營收共識預期：22.8 億美元

FactSet 營收共識預期：23.2 億美元

針對 2020 全財年營收，Nvidia 預期將較 2019 財年「持平至略低」(2019 財年營收為 117.2 億美元)，分析師則估計 112 億美元。

Refinitiv 共識預期 2020 財年營收將年減 7%。

分析師看法

Raymond James 分析師表示，供應鏈情緒變得更加負面。其 1 月 28 日的報告指出，「由於庫存嚴重過剩，自然衝擊到電玩部門營收，而銷售放緩的情形又影響到庫存去化，尤其是在中國市場。」

Argus 研究機構分析師 Jim Kelleher 形容 Nvidia 的現況是「接近完美的風暴」，因為庫存增加、發布了昂貴的產品、在加密貨幣相關庫存中一次性的附加賽。Kelleher 仍給予「買進」評價。