可口可樂營收超出預期 但原因卻和「肥宅快樂水」無關

第三季有機銷售額大增 6%，全球飲料巨頭、「肥宅快樂水」可口可樂公司又一次給了華爾街驚喜，交出一份頗為亮眼的財報。

10 月 30 日周二，可口可樂公司公布季報顯示，第第三季可比每股收益 58 美分，高於市場預估 55 美分；經調整經營收入 82 億美元，同樣超出市場預期的 81.7 億美元。

財報公布後，可口可樂周二收漲 2.52%，股價創下今年年初以來的新高。

在健康消費的時代，可口可樂公司對消費者的口味變化作出了迅速的反應。原本以夏日必備「冰闊落」打天下的飲料巨頭，繼續往「養生」的道路上一去不回頭。

三季報顯示，由於公司在氣泡軟飲料方面進行了持續創新，相應的營收增長管理也有一定舉措，無糖可樂 Coca-Cola Zero Sugar 銷量增幅達到兩位數，旗下茶飲品牌 Fuze Tea 飛想茶、瓶裝水品牌 smartwater 也都表現強勁。

此外，可口可樂公司還在 8 月份宣布將以 39 億英鎊（51 億美元）全資收購 Costa 咖啡，進軍熱飲市場。10 月初，Costa 母公司 Whitbread 股東高票通過這一交易案。若能通過歐盟和中國的反壟斷審批，交易預計能在 2019 年上半年完成。

可口可樂公司首席執行官 James Quincey 還在電話會議上表示，正在墨西哥、中國等新興市場中轉向較為高端的水品牌。不過值得一提的是，儘管可口可樂已經進軍健康飲品市場，但碳酸飲料仍占其銷售額的近四分之三。

《華爾街日報》指出，在世界其他地區貨幣大幅貶值的大背景下，全球消費企業正面臨北美航運和原材料成本不斷上升的難題，但可口可樂公司比其他大部分公司都更好地應對了這些挑戰。

儘管產品價格在北美有所上漲，但在這一地區，可口可樂公司有機銷售額仍有 2% 的增長，好於第二季的 - 1%。此外，公司還維持了 8% 至 10% 的年度可比每股收益預期。

但值得注意的是，可口可樂仍受自有裝瓶業務特許經營權重組的影響，營收較上年同期下滑 9%。而在 2017 年，該公司全年營收 354.1 億美元，年增率下滑 15%；凈利潤為 12.48 億美元，年增率下滑 81%。

在此之前的 2012 年至 2016 年期間，「肥宅快樂水」營收從 480.17 億美元逐年下滑至 418.63 億美元。到了 2017 年，可口可樂已經連續五年業績下滑。