〈造紙法說〉永豐餘難擋原料成本飆升 營業利益下降 明年積極越南擴廠

永豐餘 (1907-TW) 今(30)日舉行法說會，第三季合併營收 199.89 億，創單季歷史新高；前三季營收 568.45 億，每股盈餘 0.81 元。副總殷國堂表示，受原物料價格影響，紙價調幅無法反應成本，使整體營業利益下降。受美中貿易戰影響，保守看待第四季營運，而明年將積極布局越南擴廠及擴產計畫。

永豐餘第三季合併營業收入為 199.89 億元，合併營收季增 5%，較去年同期成長 14.4%，為單季歷史新高。因全球市場需求仍有成長，永豐餘三大事業群營收同步提升，營業外收支因轉投資事業挹注股利收入 5.54 億元。前三季營業收入為 568.45 億元，年增 16.5%，每股盈餘 0.81 元。

殷國堂表示，惟因產業特性受全球原物料價格影響，工紙紙器事業群大陸原料成本年增近 3 成，消費品事業群由於國際短纖持續上漲及包材成本上漲，售價無法反映成本，營業利益因此受影響，第三季營業利益率 3.8%，年減 0.4%。

漿紙事業群整體營運順應國際漿價較去年同期上漲，產品價格同步調整，營業額年成長 6.4%。因應市場對環保食安的需求趨勢，第三季成功開發紙吸管原紙；自 11 月 1 日起，漿紙事業群也推出具綠色思維的產品，由原生紙漿生產的文化用紙，已全面不添加螢光增白劑，不僅生產製程更加綠色環保，也能大幅減少水資源耗用。

工紙紙器事業群大陸由紙器廠帶動營運績效，營收年增 21.6%。惟揚州廠因環保法規影響原物料上漲，紙價調幅無法反應成本，而使整體營業利益降減。越南紙器廠掌握供應鏈區域轉換商機，獲利穩定。消費品事業群因市場需求穩健，營收年增 7.1%，然因漿價持續攀升，紙價未能同幅調整，營業利益成長有限。

展望後市，殷國堂表示，受美中貿易戰影響，保守看待第四季營運，至於明年，將積極布局越南擴廠及擴產計畫，其中，北越將新增一廠，預計明年上半年完成，至於南越也將擴增產能。