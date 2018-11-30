〈造紙法說〉華紙Q3獲利創2年半新高 貿易戰影響訂單能見度 Q4保守看待

華紙 (1905-TW) 今(30)日召開法說會，2018 年第三季稅後純益達 1.75 億元，創 2 年半高點，每股稅後純益 0.16 元，營運維持高檔；前三季累計稅後純益為 3.51 億元，每股稅後純益 0.32 元。華紙副總經理陳瑞和表示，受到貿易戰影響，客戶訂單能見度保守，因此對第四季營運審慎看待，但預估明年首季會逐漸明朗，華紙漿紙產品外銷將趨於穩定。

華紙第三季合併營收新台幣億元，由於執行例行性歲修，營收季減 2%；惟因國際漿價及紙品價格較去年同期上漲，單季營收年增 7.1%。營業毛利率及營業淨利率分別為 9.6% 及 2.9%，分別較去年同期成長 0.4 個百分點。另外，華紙第三季認列股利收入 5570 萬元。稅後純益為 1.75 億，創 2 年半新高，年增 1.8%，單季每股稅後純益 0.16 元。

華紙累計前三季合併營收 180.3 億元，營業額較去年前三季成長 9%，營業毛利率與營業淨利率分別為 9.1% 與 2.4%，較去年同期略低 0.7 及 0.8 個百分點。華紙前三季累計稅後純益為 3.51 億，每股稅後純益為 0.32 元。

展望後市，陳瑞和表示，雖然對造紙業來說，第四季通常都是產業旺季，但是受到全球國際貿易紛爭影響，客戶訂單能見度較為保守，目前看來包括中國大陸、日本和韓國的漿紙業情形都不太好，因此對第四季營運審慎看待。

陳瑞和進一步指出，美中兩國領袖將在 G20 會議中進行「川習會」會談，是否會釋出貿易戰和緩的訊息值得關注，相信到明年首季對中國所有出口到美國的產品課徵 25% 的關稅一事也會有所定案，預期訂單到時也會逐漸明朗，華紙漿指產品外銷將趨於穩定。

此外，華紙因應 2019 年限塑法令施行，開發出真正無塑、無螢光添加，可回收且可被大自然分解的「益利吸」紙吸管原紙，以因應市場對環保食安需求趨勢，開創新商機，目前已有月產紙吸管 10 餘公噸，華紙下游客戶希望增產，屆時可月產 100 餘公噸到 200 公噸。同時，自 11 月 1 日起，華紙也推出具綠色思維的產品，以自主研發技術生產出無螢光劑且高白度文化用紙，讓生產製程更加綠色環保，並能大幅減少水資源使用。