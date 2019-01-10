亞股反彈走勢消退 分析師：美中貿易談判聲明令人失望

根據《彭博社》報導，美中貿易談判於昨日結束，亞股的反彈走勢，卻開始消退；對此，分析師表示，主因在於，截至目前為止，美中雙方發布的聲明，並未提供足夠細節，內容令人失望。

MSCI 亞太指數 (MSCI Asia Pacific Index) 歷經連續 5 個交易日上漲後，於今 (10) 日喊卡。

截至發稿，上證綜指下跌 0.36%，深證成指下跌 0.26%；南韓 Kospi 指數下跌 0.069%，日經 225 指數下跌 1.29%；台股收跌 17.62 點，至 9720.69 點。

「川習會」後首次美中貿易談判，於週三結束，美國貿易代表署 (USTR) 透過聲明指出，兩國官員針對如何達成公平、互惠的貿易關係，以及智慧財產權相關問題，進行討論；北京當局也承諾，會向美國購買大量農業、能源產品及服務。

中國商務部亦發布聲明，指中美雙方積極落實「川習會」共識，就貿易問題進行廣泛、深入、細緻的交流，增進相互理解。

新加坡 CMC Markets 市場分析師 Margaret Yang 稱，過去數個交易日累積的樂觀情緒，正在面臨實際檢驗，截至目前為止，美中雙方發布的聲明，內容都令人失望，導致亞股反彈力道減弱。

Margaret Yang 認為，市場情緒再度轉趨謹慎，直到美中兩國公布更多貿易談判細節為止。

Northcape Capital 駐東京投資組合經理 Ross Cameron 說，本次談判恐難解決竊取智慧財產權、網路犯罪，以及匯率操縱等問題。

資產管理公司 Barings LLC 亞洲資產策略主管 Khiem Do 則強調，中國恢復進口美國黃豆，代表他們已釋出善意，「雙方都釋出善意，這對投資人來說，至關重要。」