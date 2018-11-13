詩肯Q3營運回溫 前三季EPS 2.78元 Q4旺季動能增

詩肯 (6195) 第三季營收 4.14 億元、稅後淨利 0.37 億元、每股稅後盈餘 0.81 元，受惠集團加大旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」品牌行銷活動、建置齊全產品線、以及優化門市策略持續奏效，帶動門市消費來客數明顯成長，不畏第三季適逢農曆 7 月傳統民俗月對於交屋忌諱影響汰換傢俱需求，整體營運表現成功逆勢較上一季成長 6.14%、29.91% 與 26.56%。詩肯第三季淨利 3738 萬元，年減 38%，毛利率 55.77%，營益率 11.19%，EPS 0.81 元；前三季淨利 1.27 億元，年減 16.2%，毛利率 55.95%，營益率 12.26%，EPS 2.78 元。



詩肯表示，第三季集團總門市數量達 120 間 (柚木 83 間、居家 34 間、睡眠 3 間)，針對門市優化首要考量有助於帶動門市坪效，同步進行移轉門市策略，且目前觀察台灣店面租金行情有鬆動之現象，為旗下展店擁有較有利的發展條件，雖然今年旗下品牌展店採取平穩步伐，但長期來看對於旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」及「詩肯睡眠」品牌擴張趨勢不變，持續展現致力擴大台灣傢俱市占率之企圖心。



詩肯指出，第三季毛利率保持 55.77% 水準，凸顯採購成本與品牌行銷推廣間取得良好平衡，目前「詩肯居家」品牌門市已達 34 間，持續受惠品牌規模經濟效益仍保持獲利成長表現，帶動第三季營業利益率較上一季度的 9.33% 成長至 11.19%。



詩肯 10 月合併營收 1.50 億元，受惠旗下主力品牌限時、限量的快閃行銷策略，其中，此次亦規劃「詩肯睡眠」品牌於百貨周年慶檔期進駐新光三越百貨臨櫃體驗活動，9 天創造超過百萬元業績表現，帶動 10 月營收較去年同期的 1.46 億元成長 2.46%。



展望第四季，詩肯看好步入年底傢俱汰換需求旺季，針對旗下各品牌推出新一波產品上市計畫，有望創造旗下品牌良好銷售表現，其次，今年針對「詩肯居家」品牌仍聚焦皮革傢俱市場滲透率持續提升，保持國際製造、頂級設計、國產價格之策略，致力擴大品牌營收規模持續放大，最後，持續專注「詩肯柚木」品牌形象年輕化，訴求最佳性價比 (CP 值) 進口家具首選品牌，以期達到門市來客數、平均單店營收同步齊升，帶動未來營運保持良好成長動能。

