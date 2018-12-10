詩肯11月營收月減逾8% 新品上市搶攻年前傢俱汰換潮

受 11 月選舉因素影響門市來客數表現，詩肯 (6195)11 月營收 1.37 億元，較上月減少 8.64%，年減 9.42%；累計 1 至 11 月合併營收 15.6 億元，較去年同期減少 3.77%。詩肯表示，今年以來集團仍持續推動旗下「詩肯柚木」與「詩肯居家」等品牌擴大年輕消費族群，不僅有助於帶動門市平均成交率達 4-5 成之優異成績，也成功進一步開發潛在年輕族群，尤其於 11 月集團攜手全家(5903) 異業合作，推出全家會員集點加價購買「詩肯柚木」、「詩肯居家」品牌傢俱產品，以期透過異業結盟提升集團旗下品牌知名度並帶動門市消費來客表現。



詩肯進一步表示，為搶攻農曆春節前汰換傢俱需求旺季啟動新一波產品上市計劃，包括「詩肯居家」品牌提高茶几、櫃類等系列產品比重，亦推出多款多功能皮沙發組合產品，截至 11 月「詩肯居家」品牌占集團營收比重攀升至 21.55% 水準，除此之外，集團旗下第三品牌「詩肯睡眠」除獨家代理德國 F.A.N 原裝進口床墊、台灣國產製造客製化床墊等產品，亦於 11 月引進德國原裝進口電動床產品以豐富產品品項，主打平價策略，打造集團整體營運另一新成長引擎。



展望 2018 年第四季，詩肯看好年底傢俱汰換需求旺季，持續採取新款傢俱產品研發設計、門市人員專業培訓，強化社群媒體行銷推廣及品牌異業合作機會等，擴大旗下各品牌消費客群年齡層，另一方面，亦持續針對旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」雙品牌門市結構優化，以期提升「詩肯柚木」與「詩肯居家」平均單店營收水準，創造集團未來營運良好銷售表現。

