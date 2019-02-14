北美大客戶拉貨力持強 西柏1月營收創高 Q1挑戰年增3成

西柏 (3541) 北美大客戶延續去年第四季拉貨動能，及部分因應農曆春節提前拉貨因素助攻，1 月營收衝上 2.4 億元，較去年同期大增 9 成創下新高，優於市場預期。儘管 2 月受春節影響營收將下滑，預估第一季營收有機會挑戰 5 億大關，較去年同期成長 25-30%。聚焦北美市場的西柏，前三大客戶都在美國，產品以 4K2K 及 HD Base-T 等高階影像機種為主，包括複合型產品，具影像升頻處理功能的 4K 分配型。去年第四季隨著傳統旺季到來，客戶庫存消化完畢也重新拉貨，推波第四季營收衝上 5.98 億元創下歷史次高，法人預估，毛利率有望破 4 成，EPS 上看 1.5 元，全年有逼近 4 元的機會。



由於品牌客戶，包括影像接收及發射等產品，銷售不錯，今年首季拉貨力道延續，加上部分客戶因應農曆春節提前拉貨，推升 1 月營收衝上 2.4 億元，創下歷史新高，較去年同期大增 9 成，優於市場預期。



除了以代工方式切入國際品牌大廠，西柏也在英國設立子公司發展自有品牌，過去營收占比約一成，去年因子公司業績表現較不理想，營收占比降至 4%，內部也期許今年能夠重回成長。



法人預估，2 月受春節影響，預估營收將下滑，3 月在工作天數增加下，才會進一步回升，第一季營收有機會挑戰 5 億大關，較去年同期成長 25-30%。今年營收有機會維持雙位數百分比成長，隨著營收規模放大，淨利率有機會穩在 15-16%，獲利將同步向上。