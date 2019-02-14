〈MWC展搶先看〉三星可折疊新機 可能只是台「雙螢幕手機」？

全球行動通訊大會 (MWC) 即將於 2 月 25 日至 28 日召開，其中市場分析預測，三星電子可望發表 Galaxy F 新機，並附帶內折式折疊設計，不過根據知名手機科技網站《Phone Arena》彙整了三星電子之專利、預告、影片等素材推估，所謂的三星 Galaxy F 新機很可能只是台單純的「雙螢幕手機」罷了。

《Phone Arena》表示，市場可能對於三星電子的「可折疊手機」存有太多遐想，例如手機螢幕可以彎曲、對折顯示等，這種預測很可能是不切實際的，因為可彎曲及可對折螢幕對手機這種頻繁使用的電子產品來說，可折疊螢幕可能在使用上太過於脆弱，而 OLED 螢幕成本又高，估計三星電子不太可能在新機上採用一整片的 OLED 螢幕。

綜合三星電子之專利、預告、影片等素材，再考量到實用性與成本，《Phone Arena》認為，三星電子將在 MWC 大會上發表的「可折疊手機」估將不會採用一整片的 OLED 螢幕，反而比較可能如《Phone Arena》團隊所製作的示意圖，推出雙螢幕手機。

圖片來源：Phone Arena

圖片來源：Phone Arena

再根據三星電子近日釋出的 MWC 會前預告影片，如下方影片可以清晰看到，三星電子即將發表的 Galaxy F 新機，螢幕之間是有著黑色間隙，《Phone Arena》表示，這很可能是暗示著 Galaxy 新機是由 2 塊大螢幕所拼湊組成，而非一整片的 OLED 螢幕。

而若三星電子僅是推出「雙螢幕手機」、並非市場所期待的「可折疊手機」，那麼估計這就與中興通訊於去年一月所推出的 Axon M 手機如出一轍，只是將 2 個螢幕拼湊至一體，但 Galaxy F 可能比中興通訊的 Axon M 略為優化，讓拼接之間的縫隙更為狹小美觀。