北美新訂單挹注 廣華-KY元月營收月增逾一成

廣華 - KY(1338) 公佈 1 月合併營收為 6.49 億元，受惠合資品牌等主要客戶備貨力道保持穩定，較去年 12 月營收成長 11.99%，惟因中國新車銷售市場呈成長趨緩情況，1 月營收較去年同期減少 13.25%。廣華表示，1 月整體營收月增，主要得益於三大日系品牌車廠客戶在中國新車銷售市場持續展現成長的態勢而帶動對公司產品之需求增溫，加上北美地區的新訂單挹注，以及農曆年前備貨需求，是貢獻廣華汽車塑膠內飾件出貨保持穩健的關鍵。



廣華仍積極強化汽車塑膠內飾件產品線之業務範疇，包括引進環保工藝、增強研發設計及累積量產技術能力，並藉由提供客戶多元解決方案暨一站式服務，直接與車廠設計端對接以取得更多業務合作契機，提升公司於中國汽車塑膠內飾件市場之占有率。



展望第一季，廣華指出，雖第一季適逢農曆新年長假期間、工作天數較少之因素，不僅影響中國整體新車銷量市場表現，也影響廣華整體營收成長力道，但觀察去年日系品牌車廠於中國乘用車銷售市場的份額已自 2017 年的 17.01% 拉升至 18.75%，有逐步增長趨勢，豐田、日產也於近期陸續宣布 2019 年在中國市場新車銷售目標將分別年增 8.5%、2.3%，皆達 160 萬輛，由於廣華 - KY 主要三大日系客戶占營收比率已超過 7 成，藉由掌握多年與主要客戶共同開發汽車塑膠內飾件設計及量產之關鍵技術，未來隨著客戶之市場需求增溫，將有助於廣華保持穩健的訂單能見度。