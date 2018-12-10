三大日系客戶備貨力道增溫 廣華-KY 11月營收連續5個月成長

廣華 - KY(1338) 自結 11 月合併營收為 8.08 億元，分別較上月及去年同期成長 13.89% 及 4.49%，且自今年 7 月起呈現逐月成長態勢，若以人民幣營收來看，11 月人民幣營收達 1.77 億元，刷新單月歷史新高記錄；累計前 11 月合併營收 74.92 億元，年增 3.84%。廣華表示，11 月營收成長主要係受惠各品牌車廠在第四季汽車傳統產業旺季下，備貨力道穩定成長及模具出售所致，尤其是三大日系客戶今年以來在中國市場良好的新車銷售表現，加上墨西哥廠日產 Altima 進入量產階段，是挹注廣華 11 月人民幣營收締新猷的重要關鍵。



由於主要客戶三大日系車廠分別宣布在 2022 年以前完成在中國投入更大的擴產計畫，合計總產能規模可望由現在的年產能 400 萬輛提升到擴產後的 512 萬輛，目前廣華 - KY 之三大日系客戶營收占比高達 70% 以上，對於廣華有利。



廣華進一步表示，近年來公司除了深耕既有客戶且持續提供更多新汽車內飾件工藝技術，包括輕量化及環保製程等之產品，同時也積極開發新客戶，廣華已於今年第四季成立上海廣晉汽車飾件有限公司，作為進軍華東市場的重要一步，也成功獲上汽集團車廠認證，成為上汽集團供應鏈之合作夥伴，隨著未來切入與主要客戶及品牌車廠更多業務的合作機會，新產品、新訂單、新客戶三箭齊發的挹注下，將有機會創造廣華 - KY 整體營運新一波的成長動能。



廣華指出，第四季在汽車傳統產業旺季的加持下，整體出貨表現保持暢旺，並對公司整體營運帶來正面的挹注。廣華除了持續致力於調整產品結構、嚴控費用支出、材料自主性等重要策略執行，以期降低人事費用增加的負面影響，另一方面，廣華 - KY 亦積極強化中國、墨西哥兩地多個生產據點供應全球平台之能力，深化與全球品牌車廠及一階 (Tier1) 汽車裝飾件供應商的合作關係，以保持良好的訂單能見度，為未來整體營運增添長期穩定的成長動能。



此外，廣華期許未來公司能將自二階 (Tier2) 供應商以逐步邁向一階 (Tier1) 供應商地位前進，透過直接與車廠從最初產品設計開始，進而掌握原材料及工藝技術的採用，不僅有助於公司發揮本身技術優勢，亦能有效控制成本，有助於整體獲利。