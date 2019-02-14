為促使中國遵守貿易協定 美國將祭出自動關稅機制

紐約時報報導，美國協商官員所尋求的貿易協定，將包含某些措施，防止中國大陸仍如以往，不履行貿易承諾。

財政部長梅努欽與美國貿易代表賴特海澤本週將與中國副總理劉鶴進行協商，最高優先在於將自動關稅機制納入協定之中，若中國對美國出口持續上升，美國將對中國商品調高關稅。紐約時報週二的這項報導，提及了三位對協商知之甚詳的官員。

中國不遵守貿易協商結果，案例眾多。當中國於 2001 年加入世界貿易組織，曾承諾允許外國廠商進入銀行與通訊市場。但直至今日，沒有任何外國企業得以進入這些市場。美國協商官員要確定，若中國重複這類行為，必需面臨某種懲處。

這項機制並非新的觀點。2001 年，當中國加入世界貿易組織 (WTO)，即已存在，歐巴馬總統於 2009 年並曾使用，對自中國進口的輪胎課徵關稅。但中國對美國汽車與家禽肉類課徵關稅，進行報復。該規定於 2013 年結束。

該報導說，美國協商官員現在尋求促使中國履行早先承諾，並對如保護智慧財產權及限制政府對出口商補貼，做出保證。

川普總統在對中國貿易戰方面，立場已經軟化，他說如果中美兩國能很快達成貿易協議，他對延後截止期限，採取開放態度。3 月 2 日截止期限對協商至為重要，若該截止期限之前，未來達成協議，美國將對中國商品加徵關稅。