三大法人合買39億元 外資低進權值股 最愛上海商銀連買29天

台股今 (13) 日開高走低，終場以 10090.58 點作收，小跌 7.16 點，上檔半年線、頸線壓力使得 10100 點無功而返。統計三大法人買賣超狀況，外資買超 34.04 億元，投信賣超 4.53 億元，自營商買超 9.9 億元，三大法人合計買超 39.41 億元。而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 6433 口至 32549 口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 5086 口至 57992 口

雖然今天大型權值股表現不亮眼，都靠櫃買小兵撐盤，但是外資卻趁機悄悄掃貨大型權值股，台積電獲外資連買 3 天，但是，面板雙虎卻出現兩樣情，外資買群創、砍友達；而上海商銀則因為 MSCI 效應，獲外資狂買 29 天，累計買超正式超過 10 萬張。

而外資在過年前連續買進銀行為主的金融股，已可見到外資陸續獲利了結，除了封關日起已先行出脫兆豐金、至今連 4 賣，第一金、華南金也都在今天轉為賣超；而壽險金控依舊不受外資青睞，其中，國泰金慘遭連 24 賣、累計賣超 17.5 萬張。

值得一提的是，深陷機師罷工風暴的華航，金豬年以來也遭外資連 3 賣，累計賣超 2.1 萬張。

外資買超前 10 名個股：群創 11800 張、台積電 11711 張、上海商銀 10393 張、欣興 10005 張、玉山金 8524 張、華新科 6818 張、聯電 6511 張、元大金 6435 張、旺宏 6293 張、富邦上証正 2 獲買超 5061 張。

外資賣超前 10 名個股：友達 30556 張、富邦 VIX 遭賣 23510 張、新光金 12598 張、兆豐金 10448 張、第一金 8725 張、矽統 7975 張、華航 7666 張、中鴻 6184 張、華南金 5821 張、國泰金 4786 張。

投信買超前 10 名個股：合晶 4043 張、亞泥 2000 張、奇鋐 1718 張、信昌電 1600 張、致伸 1041 張、華通 1022 張、華新科 715 張、禾伸堂 616 張、泰詠 595 張、台燿 584 張。

投信賣超前 10 名個股：上海商銀 5260 張、長榮航 3823 張、友達 3164 張、中華電 1737 張、台灣高鐵 1499 張、宣德 1420 張、大成鋼 1297 張、寶成 1048 張、矽創 763 張、奇美材 683 張。

自營商買超前 10 名個股：元大滬深 300 正 2 獲買超 33353 張、元大 S&P 原油正 2 獲買超 15606 張、富邦上証正 2 獲買超 9273 張、元大高股息 5923 張、國泰中國 A50 獲買超 5495 張、國泰中國 A50 正 2 獲買超 4406 張、旺宏 2746 張、第一金 2289 張、華新 2001 張、富邦上証 1748 張。

自營商賣超前 10 名個股：富邦 VIX 遭賣 60245 張、永豐金 6656 張、TPK-KY 遭賣 1692 張、富邦 NASDAQ 反 1 遭賣 1515 張、國泰美國道瓊反 1 遭賣 1512 張、國泰臺灣加權反 1 遭賣 1449 張、富邦臺灣加權反 1 遭賣 1181 張、欣興 1093 張、富邦上証反 1 遭賣 984 張、元大 S&P 黃金正 2 遭賣 968 張。

整體來說，台股今日以 10123.61 點開高，開盤後不久就躍過半年線，衝達 10140.98 點，但要真正翻多需先站穩 12/3 的高點 10148 點頸線，因此未站穩前短線震盪難免，而近日外資買盤回籠，只要成交量維持 1200 億元以上，落後股補漲的節奏就可望展開，要攻克半年線、頸線可期。