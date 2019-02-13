高階貿易談判將登場 美財長：希望會談有成效

美中高階貿易談判，將於週四登場，美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 今(13)日表示，希望本次會談「富有成效」。

新一輪美中貿易談判，本週於北京登場，週一為副部長級會談，週四至週五 (14 至 15 日) 為部長級會談，梅努欽與貿易代表賴海哲 (Robert Lighthizer)，都將與會。

梅努欽和賴海哲，皆於週二抵達北京；梅努欽在回應媒體提問時稱，希望本次會談「富有成效」。

白宮方面指出，本次磋商重點，仍是中國經濟的結構性改革。

美方先前揚言，若兩國無法在 3 月 1 日前達成協議，美國將把價值 2000 億美元的中國輸美商品關稅，從 10% 提高至 25%。

不過，近期美方態度，似有軟化。

美國總統川普日前宣稱，有意將貿易戰休兵期 (最後期限為 3 月 1 日) 延後，且希望能和中國國家主席習近平會面，讓兩國達成貿易協議。

然而，川普亦強調，在一般情況下，「我不傾向延後期限」。

喬治城大學 (Georgetown University) 高級研究員 James Green，在接受路透社採訪時表示，中國希望促成川習會，並藉此加快達成貿易協議的進度。

但 James Green 也說，即使美中達成貿易協議，也不意味能夠終結所有貿易爭端。