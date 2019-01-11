三貝德攜手翰林科技推教學管理平台 助今年營運再攻高

教育業者三貝德 (8489-TW) 今 (11) 日宣布，旗下子公司亞洲教育平台與國內教育出版龍頭翰林出版集團旗下翰林教育科技，共同開發名為「亞洲雲端學院 STEAM」的教學評估分析管理系統，預計 1 月 28 日正式上線，可望拉抬新型態補習班與傳統補習班間的差異，有助推升亞洲教育大平台營運動能，帶動今年營收再創新高。

三貝德於 2017 年成立亞洲教育大平台，目前已整併台灣 14 家經營績效良好的補習班體系，使其去年單月與單季營收紛攀峰，也帶動全年營收年增逾 6 成。另一方面，透過整合共享資源，包括減少重複課程、教材匯整編製與印刷等，效益逐步顯現，去年起淨利率明顯提高，前 3 季表現已突破 2 成。

為持續推升亞洲教育大平台營運動能，其與翰林出版集團旗下翰林教育科技，共同開發名為「亞洲雲端學院 STEAM」的教學評估分析管理系統，將實體補習班與雲端大數據評量科技整合，打造全方位的評測平台，未來補習教學將提供學生更精準的學科弱點診斷，及在線補救教學工具。

三貝德指出，「亞洲雲端學院 STEAM」將改良傳統團班教學統一派卷的形式，改提供給每個學生差異化的作業與考卷，並進行更有效率的檢討與講解，落實 e 化教學，以顯著提升學生考試成績。

「亞洲雲端學院 STEAM」將於 1 月 28 日正式上線，屆時所有亞洲教育大平台旗下 50 個據點學生，都可陸續導入使用該平台。三貝德表示，教育界首次跨集團合作，將對補習教學發動數位化教學革命，而以科技輔助教育的新商業模式，將會大大提升學習效果，使補教市場產業升級且重新洗牌。

三貝德強調，在該平台上線後，預期補習市場將導向 M 型化發展，拉開新型態補習班與傳統補習班間的差異，進一步催化亞洲教育大平台發展，吸引更多優質補習班加入，進而持續推升公司營運動能。

三貝德去年全年營收達 16.24 億元，年增 64.86%，創新高。前 3 季稅後純益 2.94 億元，年增 89.1%，每股純益 8.16 元。